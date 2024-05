EdF ‍: Sauver la France aux JO, Lacazette n'est plus très chaud

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Les équipes de France auront pas mal de travail cet été, que ce soit lors de l'Euro 2024 ou les Jeux Olympiques de Paris. Concernant le second événement, certains joueurs sont encore dans le flou.

Que ce soit Didier Deschamps ou Thierry Henry, les deux sélectionneurs veulent voir leur équipe remporter l'Euro 2024 et les Jeux Olympiques. Deux compétitions dans lesquelles les Bleus seront favoris. Pour s'aider dans sa quête de médaille d'or à Paris, Henry pourra s'appuyer sur trois joueurs âgés de plus de 23 ans. L'ancien entraineur de l'AS Monaco doit malheureusement convaincre les clubs de lâcher leurs joueurs. Et ce n'est pas si simple. Henry pourrait donc aller voir des joueurs un peu plus âgés mais dont les clubs sont prêts à laisser jouer la compétition. La porte semble être ouverte pour Karim Benzema ou encore Alexandre Lacazette. Oublié de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024, le Lyonnais ne sait pas encore ce qu'il en sera pour les JO.

Lacazette, le flou est total

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

Au micro de Canal+, Lacazette a en effet donné son ressenti sur la situation. Et s'il dispute les Jeux Olympiques, il veut le faire à fond : « Franchement, je ne sais pas si je suis candidat pour les JO. Oui, ça a l’air d’être une belle aventure. Mais quand tu as 33, 34 ans, il faut une bonne préparation pour être performant. Beaucoup de choses rentrent en compte ». Un discours très mesuré et qui souligne que le joueur ne veut pas passer son été à faire une compétition si ensuite il en fait les frais pendant toute la saison suivante, avec son club et employeur.

Si aucune date n'a pour le moment été fixée concernant la date de l'annonce de la liste des joueurs convoqués pour les JO, Thierry Henry ne devrait plus trop tarder. Les calendriers sont chargés et que ce soit du côté des clubs ou des joueurs, on veut être fixés le plus rapidement possible, ne serait-ce que pour les vacances de chacun. Pour rappel, la compétition aura lieu du 26 juillet au 11 août prochain. Un moment de l'année important pour la préparation des joueurs. Pour Henry, le casse-tête est total.