Viré à la première offre, l'OM dévoile son plan pour Clauss

Par Adrien Barbet

Malgré un mercato estival ambitieux et de belles promesses, l'Olympique de Marseille a réalisé un exercice 2023/2024 frustrant et décevant. Plusieurs cadres sont poussés vers la sortie.

Marseille n'y arrive plus. Malgré la présence de plusieurs internationaux et de jeune talents au sein de l'effectif, le club de la cité phocéenne a raté la Coupe d'Europe. Seulement 8e de la Ligue 1, l'OM a réalisé une saison terriblement décevante. Néanmoins, les dirigeants olympiens souhaitent relancer le projet du club et constituer une équipe solide et homogène pour la saison prochaine. Plusieurs départs sont logiquement à prévoir. D'après les informations de RMC Sport, c'est notamment le cas de Jonathan Clauss. Auteur d'un bon début de saison, le latéral droit a ensuite été pointé du doigt par les supporters et les dirigeants pour son manque de professionnalisme. Mehdi Benatia l'avait clairement visé dans un entretien fracassant cet hiver, expliquant clairement que ce n'était pas un joueur au comportement irréprochable. Le média français indique que si l'OM reçoit une offre sérieuse, alors l'ancien joueur du RC Lens sera bien volontiers transféré.

Après avoir raté de peu la Coupe du monde 2022, Jonathan Clauss va découvrir l'Euro 2024. Probablement dans le rôle de remplaçant de Jules Koundé, mais le joueur de 31 ans est cette fois bien présent dans le groupe et fera le voyage en Allemagne. L'international français (12 sélections) est en fin de contrat avec l'OM en juin 2025. Ainsi, si Marseille souhaite récupérer une indemnité de transfert, il va falloir le vendre dès cet été. Jonathan Clauss peut être un bon coup lors du prochain mercato estival car en cas d'offre intéressante, Pablo Longoria va certainement accepter de laisser partir son défenseur. Le joueur a inscrit 5 buts et a délivré 12 passes décisives en 43 matchs disputés cette saison. Des statiques très flatteuses pour un joueur à vocation défensive mais son rendement défensif a justement été particulièrement critiqué, notamment dans les matchs importants.