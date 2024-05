Droits TV ‍: BeIN et Canal+ virés, la bombe que prépare la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

La question des droits TV pour la Ligue 1 n'est toujours pas résolue. Vincent Labrune tente toujours de trouver une issue, notamment avec BeIn Sports et Canal+. Mais rien n'est encore sûr.

La Ligue 1 ne sait toujours pas qui sera son diffuseur la saison prochaine. La situation devient de plus en plus tendue entre BeIn Sports et Canal+, qui ne sont pas des plus chauds pour négocier. La chaine qatarie ne veut pas 100% des droits même si elle ne dit pas non pour en reprendre une large partie. Concernant DAZN et Prime Video, les deux diffuseurs semblent désormais hors course après leur offre à des niveaux bien inférieurs aux attentes. Mais voilà, rien n'est encore débloqué et la Ligue de Football Professionnel commence à envisager plusieurs scenarii possibles, comme celui où personne ne reprendra les droits de la Ligue 1. Assurément une catastrophe mais la LFP a apparemment une idée en tête si l'on en croit les informations d'Abdellah Boulma.

La Ligue 1 et Ligue 2 vers un nouveau diffuseur ?

Pressée par le temps et les options limitées, et des difficultés à attirer Canal+ et BeIN à la table des négociations, la LFP pourrait créer sa propre chaîne pour diffuser la L1/L2 dès la prochaine saison. Cette chaîne serait disponible chez tous les FAI et les diverses… https://t.co/k0Cvj63ptv — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) May 21, 2024

Sur son compte X ce mardi, le journaliste a en effet indiqué que la LFP songeait à trouver une solution interne, en créant sa propre chaine... « Pressée par le temps et les options limitées, et des difficultés à attirer Canal+ et BeIN à la table des négociations, la LFP pourrait créer sa propre chaîne pour diffuser la L1/L2 dès la prochaine saison. Cette chaîne serait disponible chez tous les FAI et les diverses plateformes », a notamment posté Abdellah Boulma, ce qui n'a pas manqué de surprendre fans et observateurs. Mais cela montre bien à quel point la crise est profonde. Si les clubs se montrent confiants quant à une issue positive concernant les droits TV, il leur faudra néanmoins préparer leur budget. Et pour le moment, il est bien difficile de le faire. Canal+ entend faire trainer les choses, même si la chaine cryptée pourrait finalement récupérer un ou deux matchs par journée en cas d'accord de distribution avec BeIN Sports.A moins donc que les amoureux du foot français ne doivent encore une fois changer leurs habitudes et regarder la Ligue 1 et Ligue 2 sur la chaine de la LFP, qui agite toujours cette possibilité en dernier recours pour faire trembler les diffuseurs habituels.