Olivier Giroud arrive surexcité à Clairefontaine

Par Guillaume Conte

Olivier Giroud a fait d'une victoire à l'Euro 2024 le dernier grand objectif de sa carrière, et il n'hésite pas à confier son impatience de lever ce dernier défi avec les Bleus.

La saison en club se termine en roue libre pour Olivier Giroud, qui a joué un quart d’heure avec le Milan AC lors de la défaite sur le terrain du Torino (3-1) ce samedi soir. Assuré d’être deuxième, le club lombard a fait tourner et l’attaquant tricolore a pu se reposer en vue de son dernier grand défi. L’ancien buteur d’Arsenal, déjà champion du monde avec l'équipe de France en 2018, rêve désormais de compléter son palmarès avec un Euro, le mois prochain en Allemagne. Un désir bien compréhensible pour celui qui veut terminer sa carrière en Bleu de la plus belle des façons.

Un seul titre manque à Giroud

Dans un entretien au Journal du Dimanche, en marge de la sortie prochaine d’un documentaire retraçant sa vie et sa carrière, qui sortira le dimanche 26 mai sur Canal+, Olivier Giroud s’est projeté sur ce rendez-vous et a vraiment hâte d’en découdre pour une dernière danse. Il n’a pas caché son impatience et son ambition. « Cet Euro, c’est un peu le dernier trophée qui manque à ma belle carrière. Faire partie de cette génération au milieu de tous ces jeunes et le fait que ce sera aussi, très probablement, mon dernier grand tournoi, tout cela ajoute un peu de piment, de nostalgie, d’excitation et de bonheur », a livré celui qui a en effet remporté le Mondial, mais aussi le championnat de France avec Montpellier, la Coupe d’Angleterre avec Arsenal, la Ligue Europa et la Ligue des Champions avec Chelsea, et le championnat d’Italie avec le Milan AC.

Seul manque donc à son copieux palmarès un succès européen avec l’équipe de France. Bien conscient qu’avec son départ aux Etats-Unis, et ses bientôt 38 ans en septembre, il n’aura probablement pas de nouvelle chance, lui qui a été à deux doigts de l’emporter en 2016, avec la défaite en finale face au Portugal. Ce sera donc motivé à bloc qu’il arrivera début juin à Clairefontaine, pour ce dernier grand défi de sa carrière.