A l’Euro, la Pologne a un compte à régler avec la France

Futur adversaire de l’équipe de France en phase de groupes de l’Euro, la Pologne a hâte d’en découdre avec le vice-champion du monde. Les Polonais n’ont pas oublié leur huitième de finale du Mondial 2022 perdu contre les Bleus.

L’Euro approche à grands pas et l’équipe de France suscite quelques doutes dans l’Hexagone. En plus du dernier rassemblement, durant lequel les Bleus n’avaient pas convaincu contre l’Allemagne (0-2) et le Chili (3-2), des pépins physiques pourraient bien affecter les certitudes du sélectionneur Didier Deschamps. Ce contexte n’a pourtant pas l’air d’inquiéter à l’étranger.

Futur adversaire des Français en phase de groupes, la Pologne de Przemyslaw Frankowski se prépare à affronter l’un des favoris de la compétition. « Bien sûr, ils sont très forts, a réagi le latéral polyvalent de Lens interrogé par RMC. Il y a énormément de bons joueurs. Pour moi ce sont les favoris pour gagner l’Euro sur le papier. Après le terrain reste le terrain mais sincèrement ils sont au top. » Et si les Polonais avaient besoin d’une source de motivation supplémentaire, il leur suffit de se rappeler le huitième de finale du Mondial 2022 perdu contre les Bleus (3-1).

La Pologne veut sa revanche

« Oui je me souviens de ce match très difficile. Pour nous c’était notre meilleur match de la Coupe du monde, a regretté le Lensois. Nous avons eu de bonnes opportunités pour ouvrir le score. Mais quand vous ne marquez pas contre une équipe comme ça, c'est elle qui le fait. Après le premier, ils ont mis le deuxième, le troisième et on a perdu. Mais ça a été une bonne expérience pour nous de jouer la France. Peut-être que nous serons mieux préparés pour les jouer de nouveau. »

La Pologne misera notamment sur son buteur Robert Lewandowski, que l’on opposera forcément à Kylian Mbappé. « Ce sont des joueurs différents. Evidemment la France a Mbappé, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi Giroud, Griezmann, Dembélé, beaucoup de bons défenseurs... Mais je crois en mon équipe, en ce qu’on est capable de faire et je pense que l’on peut être l’équipe surprise dans cet Euro », a prévenu Przemyslaw Frankowski, dont la sélection affrontera l’équipe de France en troisième match, après les confrontations face aux Pays-Bas et l’Autriche.