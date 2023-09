Hugo Lloris de retour en France, la rumeur enfle

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Annoncé proche de plusieurs clubs, Hugo Lloris est finalement resté à Tottenham où il est désormais numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens de but. Mais à moins d'un an de la fin de son contrat, cela pourrait changer.

Hugo Lloris a beau avoir pris sa retraite internationale après le Mondial 2022 au Qatar, le gardien de but aux 145 sélections n’a pas l’intention de ranger ses gants. Lié contractuellement avec les Spurs jusqu’en 2024, le portier de 36 ans souhaite continuer sa carrière, mais pas pour être remplaçant ou encore pire dans les tribunes. C’est pourtant ce qui s’annonce pour lui du côté de Tottenham où c’est dorénavant Guglielmo Vicario qui est le numéro 1, Hugo Lloris étant numéro 3 dans la hiérarchie, ce qui lui vaut de ne plus faire les déplacements. Pire encore, la presse anglaise affirme que le champion du monde 2018 pourrait ne pas être inclus dans la liste fournie à la Premier League dans quelques jours et donc passer son ultime année de contrat loin des terrains. Cependant une solution se profile.

Lloris bientôt libéré par Tottenham ?

Hugo Lloris à l'OM, le dernier coup d'éclat de Marseille ? https://t.co/jtPGzbBse7 — Foot01.com (@Foot01_com) August 20, 2023

Si le nom d’Hugo Lloris a été cité dans plusieurs clubs, et surtout la Lazio Rome et même l'Olympique de Marseille, ce dernier est toujours à Tottenham, mais à en croire Le Parisien l’affaire pourrait se régler. « Il existe aussi potentiellement la possibilité d’une rupture anticipée du contrat. En qualité de chômeur, il pourrait alors s’engager dans n’importe quel championnat », explique une source proche d’ Hugo Lloris dans le quotidien francilien. Et si c’est le cas, le gardien de but pourrait revenir en Ligue 1 et plus précisément dans un club cher à son cœur, l’OGC Nice. Kasper Schmeichel a en effet été libéré vendredi au dernier jour du mercato, mais les dirigeants niçois envisagent de recruter un gardien de but après la fin du mercato, et donc un gardien de but libre. De quoi relancer la piste Hugo Lloris qui reviendrait ainsi dans son premier club.