France : Lloris prend sa retraite et annonce son successeur

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Champion du monde 2018 et finaliste du Mondial 2022, Hugo Lloris a annoncé ce lundi qu'il prenait sa retraite internationale.

Recordman des sélections avec l'équipe de France, dont il a porté le maillot à 145 reprises, Hugo Lloris a joué contre l'Argentine, lors de la finale du Mondial 2022 perdue par les Bleus, sa dernière rencontre internationale. Dans un entretien accordé à L'Equipe, le gardien de but de Tottenham annonce qu'il a décidé de mettre un terme à sa carrière avec l'équipe de France, sans aucune relation avec l'affaire Le Graët. Et il désigne celui qui le remplacera chez les Bleus.

Lloris laisse la place à Mike Maignan

Notre gardien et capitaine 𝙃𝙪𝙜𝙤 𝙇𝙇𝙊𝙍𝙄𝙎 prend sa retraite internationale 🔚



🇫🇷 145 sélections (recordman)

©️ 121 capitanats (recordman)

🏆 Champion du Monde 2018

🥇 Vainqueur de la Ligue des Nations 2021



Une Légende 🙌

Bravo et MERCI pour tout Hugo 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/4kK41iAyt3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 9, 2023

« Ce n'est pas facile d'annoncer ça, mais après quatorze années à défendre ce maillot, que j'ai porté avec un immense plaisir, avec fierté, devoir et sens de la responsabilité, je crois que je suis arrivé au bout. J'ai décidé d'arrêter ma carrière internationale, avec le sentiment d'avoir tout donné. Et je pense que c'est important de l'annoncer maintenant, à deux mois et demi du début des qualifications à l'Euro, par respect pour le sélectionneur et les joueurs, pour les laisser partir sur de nouvelles bases (...) Si je prends une telle décision aujourd'hui, ce n'est pas pour revenir dessus. C'est le moment pour les autres de prendre leur chance, et on sait que Mike est destiné à prendre la suite. Je ne lui souhaite que du bien, à lui et aux autres gardiens qui vont apparaître », précise, dans le quotidien sportif, Hugo Lloris, qui fait de Mike Maignan son successeur attitré au poste de gardien de but de l'équipe de France. Agé de 36 ans, Hugo Lloris a gagné le Mondial 2018 avec les Bleus de Didier Deschamps, mais il aura perdu la finale de l'Euro 2016 et celle du Mondial 2022, ce qui ne remet pas en cause son énorme apport à l'histoire du football français.