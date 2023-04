Hervé Renard sauve la France et le Mondial

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A trois mois du Mondial féminin en Nouvelle-Zélande et en Australie, aucune chaîne française n'a été retenue par la FIFA, alors que les Bleues sont candidates au titre. Mais grâce à Hervé Renard la situation pourrait évoluer dans le bon pour l'équipe de France.

Du 23 juillet au 23 août prochain, l’Australie et la Nouvelle-Zélande accueilleront les 32 équipes en lice pour succéder aux États-Unis. Si les footballeuses américaines sont les favorites pour le titre suprême, l’équipe de France aura clairement son mot à dire. Même si les Bleues n’ont jamais dépassé le stade des demi-finales du Mondial, les changements intervenus sur le banc tricolore permettent de croire à un formidable exploit pour Wendie Renard et ses coéquipières. Placée dans le groupe F avec la Jamaïque, le Brésil et le Panama, l’équipe de France a des ambitions. Mais il y a un souci majeur pour les Bleues, la FFF et les supporters, c’est que pour l’instant la FIFA n’a pas trouvé un diffuseur à son goût en France. Autrement dit, pour l’instant, la Coupe du Monde féminine ne sera pas diffusée dans notre pays. Mais là aussi, il pourrait y avoir un effet Hervé Renard.

La France version Hervé Renard, les télés adorent et vont sortir le carnet de chèques pour acheter les droits

Depuis le Mondial en France, les audiences des matchs de l’équipe de France féminines se tassaient sérieusement. Mais après le limogeage de Corinne Diacre, et son remplacement par Hervé Renard, l’audience télé des deux premiers matchs amicaux joués et gagnés par les Bleues est repartie brutalement à la hausse. Et cela va probablement aider à trouver un diffuseur. Selon Sacha Nokovitch, journaliste spécialiste des médias pour L’Equipe, l’équipe de France version Hervé Renard suscite de nouveau l’intérêt des diffuseurs et la FIFA pourrait y trouver son compte.

« Ne pas avoir de diffuseur en France à trois mois de l’événement, c’est une première, c’est très tardif. On a deux candidats principaux qui sont TF1 et M6. Eux mettent en avant leur visibilité, le faire de diffuser les rencontres du Mondial sur leur chaîne premium. Mais le problème du côté de la FIFA, c’est l’argent avant tout. Ils réclameraient à peu près autant que pour la Coupe du monde féminine 2019 qui était organisée en France, c'est-à-dire 20 millions d’euros pour l’événement et c’est beaucoup trop pour nos chaînes. Le décalage horaire est très, les rencontres seront données essentiellement en matinée, vers midi pour l’équipe de France (…) juillet et août, c’est la pire période pour les télés en matière de publicité. Mais, il y a un petit espoir, c’est l’effet Hervé Renard. Le dernier match de l’équipe de France face au Canada a battu un record d’audience pour un match amical avec 1,4 million de téléspectateurs sur W9. Cela peut avoir un petit effet sur une augmentation des offres des chaînes françaises », explique le journaliste, qui pense qu'un accord avec la FIFA semble désormais probable. Merci Hervé Renard.