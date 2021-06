France : Deschamps reste sélectionneur jusqu'au Mondial 2022 !

Dans : Equipe de France.

Noël Le Graët avait été flou concernant l'avenir de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France après l'échec lors de l'Euro. Mais le patron de la FFF va renouveler sa confiance à DD jusqu'au Mondial 2022 comme prévu.

Le fiasco tricolore face à la Suisse a mis un coup de pression sur la relation entre Didier Deschamps et le président de la Fédération Française de Football. Chaleureux supporter du sélectionneur national, lequel est sous contrat jusqu’en décembre 2022 après le Mondial au Qatar, Noël Le Graët a tenu des propos assez étranges concernant l’avenir immédiat de Didier Deschamps. « Quand on est champion du monde, on se doit d’être dans le dernier carré d’un Euro. J’avais fixé cet objectif avant la compétition et il n’a pas été atteint. Au téléphone, on s’est eu rapidement. Il a besoin de réfléchir, moi aussi, on se verra ailleurs qu’à la FFF pour passer une journée ensemble, faire le point sur sa motivation et son désir. Je veux voir dans quel état d’esprit il est, si sa motivation est intacte, et la mienne aussi », a notamment expliqué le patron de la FFF.

Mais ce mercredi, Le Parisien explique que Noël Le Graët n’envisage pas de se séparer du sélectionneur national, et cela même si Zinedine Zidane est disponible. « Il s’agirait juste d’une question de sémantique et de communication. Car au fond de lui, il conserve toute sa confiance au technicien basque. Sauf improbable retournement de situation, cette rencontre n’aura donc aucun impact sur l’avenir à court terme de Deschamps. Avant l’Euro, les deux hommes avaient posé les premières bases d’une prolongation de contrat qui s’étirerait au-delà de la Coupe du monde 2022, jusqu’en 2024, si l’équipe de France défend sa couronne puis brille au Qatar », explique Harold Marchetti, qui ne voit donc pas se profiler un changement de sélectionneur à la tête de l’équipe de France. Si Zinedine Zidane devient sélectionneur tricolore, ce ne sera pas avant le Mondial qui aura lieu lors de l’hiver 2022 au Qatar.