EdF : Tout le monde dort devant les Bleus, Pierre Ménès envoie un signal

Ce vendredi soir, l’équipe de France a simplement assuré l’essentiel en Islande lors de la septième journée des qualifications pour l’Euro 2020 (1-0). Grâce à un penalty de Giroud, les Bleus ont fait un grand pas vers la qualification. Puisqu’une victoire contre la Turquie au Stade de France lundi suffira pour composter le billet pour le championnat d’Europe. Malgré ce précieux succès dans le froid de Reykjavik, la troupe de Didier Deschamps n’a pas du tout convaincu.

Malgré une possession de balle de 68 % et 23 tirs au but, l’EdF a vraiment eu du mal à bouger le bloc défensif islandais. Une prestation française qui a endormi les suiveurs, et notamment Pierre Ménès : « Une purge et une victoire des Bleus. On va encore me sortir qu’il n’y a que la victoire qui compte mais on ne m’empêchera pas de penser que ça va mal finir un jour ». Difficile de contredire le journaliste de Canal+, alors que la France s'avance vers l'Euro sans véritables certitudes dans son jeu...

Une purge et une victoire des Bleus. On va encore me sortir qu’il n’y a que la victoire qui compte mais on ne m’empêchera pas de penser que ça va mal finir un jour — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 11, 2019

Vivement que ça se termine ces éliminatoires, sauf pour Giroud qui gratte ses stats ! #ISLFRA — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 11, 2019

Très grosse performance des français pour ecraser 1/0 des islandais hèroiques .............Bonne nuit amis !!! — GillesFavard (@GillesFavard) October 11, 2019