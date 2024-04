Lacazette n'ira pas à l'Euro, la réponse tombe en direct

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Sorti sur blessure à la toute dernière minute du match OL-Brest, Alexandre Lacazette a encore réalisé une grosse prestation. A deux mois de l'Euro, l'attaquant lyonnais est cependant toujours au placard.

Victime d'un coup au visage sur l'action finale qui a donné un penalty logique à Lyon suite à la sortie du portier brestois, Alexandre Lacazette n'a pas été en mesure de tire le penalty victorieux, l'attaquant de l'OL ayant rejoint le centre médical sur une civière. Pierre Sage n'a pas voulu en dire plus sur le choc subi par le Général, mais à priori cela ne devrait pas être trop trop grave, même si forcément les chocs à la tête sont toujours à prendre au sérieux. Autre sujet à prendre au sérieux, l'absence de convocation en équipe de France pour l'attaquant de 32 ans qui n'a plus rendu visite à Clairefontaine depuis le 14 novembre 2017 et une victoire contre l'Allemagne. Forcément, alors que Lacazette a été le seul joueur de l'OL à réellement avoir le niveau depuis le début de saison, ne pas le voir rejoindre les Bleus commence à scandaliser.

Lacazette n'ira pas à l'Euro, il l'affirme

Après ce délirant OL-Brest, C'est Nabil Djellit qui a remis le couvert concernant l'absence du buteur de Lyon en équipe de France depuis 7 ans. « Je ne veux pas relancer le débat sur le fait qu’Alexandre Lacazette puisse aller en équipe de France, mais en tout cas, je trouve que c’est un attaquant de qualité », a ironisé le journaliste de L'Equipe, qui a aussitôt eu une réponse de Giovanni Castaldi : « On peut répondre à votre place, Alexandre Lacazette n’ira pas à l’Euro ». Un avis sans détours qui n'est pas sorti de la bouche de Didier Deschamps, mais qui correspond probablement à la réalité.

🏥 Les dernières nouvelles sont rassurantes pour #Lacazette. Le joueur lyonnais va mieux et n’a pas de séquelles de son choc avec Bizot. Une bonne nouvelle 👍 pour l’#OL pic.twitter.com/gVZYa6UeUN — Sébastien Vidal (@SebEcrivainFoot) April 15, 2024

Loin de vouloir entrer dans la polémique, Pierre Sage a lui clairement fait savoir qu'il espérait que Didier Deschamps et Thierry Henry se pencheront sur le cas de son buteur vedette. « S’il doit jouer l’Euro ou les Jeux Olympiques de Paris pour le récompenser ? Peu importe la forme, je lui souhaite de conjuguer cela au pluriel. S’il arrive à gagner quelque chose avec son club et à être valorisé dans une équipe nationale, je pense que ce serait mérité », a confié, avec prudence, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.