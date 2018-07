EdF : Pierre Ménès fait ce terrible constat sur Olivier Giroud

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

C’est évidemment l’euphorie ce mercredi matin du côté des supporters des Bleus après la qualification pour la finale de la Coupe du monde. Pour Pierre Ménès, si cette équipe de France a les moyens de gagner le Mondial, un joueur est clairement en train de passer à côté de la compétition, comme cela a été le cas mardi face à la Belgique, c’est Olivier Giroud. L’attaquant tricolore a eu la plus mauvaise note donnée par le consultant de Canal+, à savoir un 4, et l’analyse de Pierre Ménès n’est pas tendre avec le joueur de Chelsea.

« Je veux bien qu’on me parle de son sens du sacrifice, de son altruisme, de sa combativité et de son jeu de tête défensif. Très bien, mais est-ce que je viens de citer l’une des qualités premières qu’on demande à un avant-centre ? Non. Je viens de citer les qualités d’un milieu défensif ou d’un défenseur central. Autant il avait été très utile en étirant la défense centrale uruguayenne, autant il s’est enlisé dans celle de la Belgique. Et puis il manque de spontanéité dans le dernier geste, comme sur cette passe de Griezmann aux 16 mètres qu’il envoie 15 mètres au-dessus ou la talonnade géniale de Mbappé qu’il met un an et demi à contrôler. Cela fait cinq matchs et zéro but pour Giroud. Qui sera évidemment titulaire en finale », constate, clairement désabusé, Pierre Ménès au sujet d'Olivier Giroud.