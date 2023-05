EdF ‍: Lacazette out, Deschamps n'a pas hésité

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'absence d'Alexandre Lacazette dans la liste des 23 joueurs de l'équipe de France fait évidemment du bruit. Mais Didier Deschamps s'est clairement expliqué sur cette histoire et affirme que les portes des Bleus ne sont pas fermées au buteur de l'OL.

27 buts en Ligue 1 cette saison, et seulement 1 but de retard sur Kylian Mbappé au classement des meilleurs réalisateurs, Alexandre Lacazette a fait fort cette saison. Mais cela n'empêche pas l'attaquant de l'Olympique Lyonnais d'avoir été oublié par les trophées UNFP et désormais par l'équipe de France. Le Général pourra regarder les deux matchs de qualification pour l'Euro 2024 à Gibraltar et contre la Grèce au Stade de France depuis le lieu où il passera ses vacances. En effet, sans surprise, Didier Deschamps n'a pas retenu Alexandre Lacazette dans sa liste des 23 joueurs appelés pour ces deux rendez-vous. Bien sûr, le sélectionneur des Bleus a été interrogé sur cette absence d'un des meilleurs attaquants de Ligue 1 dans cette liste, et il a clairement répondu.

Lacazette absent, Lyon s'indigne

Didier Deschamps estime avoir l'embarras du choix et ne pense pas devoir tout changer juste pour Alexandre Lacazette. « Tant mieux pour lui, mais s’il a marqué 27 buts avec l’OL, c’est qu’il a joué beaucoup plus que sa dernière saison certainement aussi. Bravo à lui et à son club. Alex a toujours eu cette qualité d’efficacité, il a fait une très bonne saison et il fait partie des sélectionnables. Après il y a aussi une concurrence à ce poste avec des joueurs qui ont répondu et continuent de répondre à mes attentes et aux attentes de l’équipe de France. Après, je ne vais pas en mettre 3, 4 ou 5 au même poste, ça n’aurait pas de sens. Mais on continue de le suivre, après il y a des cases et chaque poste est doublé. Aujourd’hui, avec Olivier Giroud et Randal Kolo Muani, ce sont les deux qui occupent ce poste-là », a expliqué le sélectionneur de l'équipe de France afin de mettre les choses au point.