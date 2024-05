OL ‍: Malick Fofana à 17 millions, l'affaire du siècle

Dans : OL.

Auteur d'un but qui a fait exploser le Groupama Stadium dimanche dernier contre l'AS Monaco, Malick Fofana est l'attaquant qui monte du côté de Lyon. Et une légende de l'OL est déjà fan.

Arrivé de La Gantoise au début du dernier mercato d'hiver, Malick Fofana n'est pas le joueur qui a suscité le plus gros engouement du côté des supporters lyonnais, le jeune joueur belge ayant encore beaucoup de choses à prouver. Mais du côté de John Textor, on était déjà convaincu que Fofana avait un très gros potentiel, au point même de payer 17 millions d'euros pour le recruter sans tarder afin de pouvoir en profiter le plus vite possible alors que l'OL débutait à peine son redressement en Ligue 1.

Même si pour l'instant le joueur de 19 ans est un super remplaçant, ses entrées en jeu sont souvent réussies, à l'image de celle contre Monaco dimanche. Succédant à Ernest Nuamah à la 66e minute du match, Malick Fofana allait faire basculer le match après une folle chevauchée qui s'est terminée en but à la 84e minute. C'est une évidence, l'international belge U21 a du feu dans les jambes, et dans Le Progrès, une légende de l'Olympique Lyonnais avoue être épatée par celui qui a un contrat avec le club rhodanien jusqu'en 2028.

Fofana adoubé par LA légende de l'Olympique Lyonnais

« Par sa technique et le fait qu’il est un bon dribbleur, il me fait penser à Chiesa. Mais il est vraiment particulier. Sidney Govou ne jouait pas trop à gauche. Et lui a cette force de pouvoir jouer des deux côtés. Pour l’instant, c’est Benrahma qui joue à gauche car il a plus d’expérience. Mais c’est un tout bon qui commence à prendre ses marques », confie Fleury di Nallo. Et le Petit Prince de Gerland, auteur de 222 buts sous le maillot de l'OL, sait de quoi il parle. De quoi confirmer qu'en lâchant 17 millions d'euros pour un joueur prometteur, mais dont la réputation n'avait pas encore fait le tour de l'Europe, John Textor et sa cellule recrutement ont probablement fait une excellente opération. Et avant même de savoir si elle sera financière, elle l'est déjà sur le plan sportif.