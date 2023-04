EdF : La France cartonne, Hervé Renard sur un nuage

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Hervé Renard a connu des débuts de rêve pour son premier rassemblement en tant que sélectionneur de l’Equipe de France féminine.

A la tête de l’Equipe de France féminine depuis deux semaines, Hervé Renard a disputé deux matchs amicaux durant cette trêve internationale. Après l’avoir emporté face à la modeste équipe de la Colombie (5-2), les Bleues ont remporté un match de prestige contre le Canada mardi soir (2-1), nation championne olympique en titre. En conférence de presse, Hervé Renard a fait part de sa joie et de son bonheur d’être à la tête de l’Equipe de France féminine.

Hervé Renard savoure ses premières victoires

Alors que ce choix avait surpris, car personne ne s’attendait à voir le sélectionneur de l’Arabie Saoudite débarquer dans le football féminin, il semble que le comité exécutif de la Fédération française de Football a eu le nez creux sur ce coup car tout roule pour les Bleues avec Hervé Renard. D’autant que l’ex-entraîneur du FC Sochaux fait l’unanimité auprès de ses joueuses, à qui il a redonné la joie et le plaisir de venir en sélection.

« C'était neuf jours fantastiques. Je ne peux pas dire mieux. Je pense que je l'ai assez répété » a savouré Hervé Renard après la victoire tricolore contre le Canada au Mans, avant de poursuivre. « Quand vous avez des joueuses qui sont disciplinées, attentives et très rigoureuses dans le travail, c'est que du bonheur pour un entraîneur. Et elles ont démontré en plus qu'elles étaient capables, face à des adversaires de grande qualité, d'être au niveau et même plus. Donc voilà, c'était neuf jours très très bons » a ajouté Hervé Renard. Et le sélectionneur des Bleues de conclure.

Cap sur la Coupe du monde pour les Bleues

« Maintenant il va falloir bien suivre la fin du championnat parce que la concurrence va être rude. La liste des 23 (pour la Coupe du monde, ndlr) ne va pas être facile, il y aura également des revenantes. Des joueuses qui sont blessées et qui vont revenir avant le stage de préparation. Cela va donc faire une compétition assez importante. Mais c'est le football et c'est comme cela que l'on va vers l'avant » a-t-il prévenu. Dans un contexte bienveillant et dans la bonne humeur, Hervé Renard prévient tout de même les filles, la concurrence sera rude et elles ne seront que 23 à disputer le Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été. Avec un objectif : le titre.