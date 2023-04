OL : La pépite Kumbedi envoyée en équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OL a pu compter sur des jeunes au niveau, à l’instar de Saël Kumbedi, pour battre le PSG au Parc des Princes (0-1).

En l’absence de Malo Gusto, c’est le jeune Saël Kumbedi qui était titulaire au poste de piston droit du côté de l’Olympique Lyonnais. Le défenseur de 18 ans avait fort à faire avec deux des meilleurs joueurs du PSG face à lui : Kylian Mbappé et Nuno Mendes, auteur d’un gros match. Malgré l’adversité, Saël Kumbedi a réalisé un match plein défensivement et a contribué à la victoire de son équipe sur le plan offensif en réalisant la passe décisive sur le but inscrit par Bradley Barcola.

Kumbedi, un match presque parfait face au PSG

Une rencontre aboutie de la part du défenseur de l’Olympique Lyonnais et qui lui a valu l’excellente note de 7/10 dans les colonnes du journal L’Equipe. « Le jeune latéral de 18 ans a montré beaucoup de personnalité en défense. Il a séché Mbappé (20e), ce qui aurait mérité un avertissement qu'il a finalement reçu après avoir mis son front contre celui de Renato Sanches (42e). Une frappe au-dessus (52e), puis une très belle passe décisive pour Barcola sur l'une de ses rares montées (56e) » a analysé le quotidien national, bluffé par la prestation de l’ancien défenseur du Havre.

Au micro de la Chaîne L’Equipe, Dave Appadoo a lui aussi été sidéré par l’excellent match réalisé par Sael Kumbedi sur la pelouse du Parc des Princes. Il n’en faut d’ailleurs pas plus pour que le journaliste en fasse un candidat crédible à l’Equipe de France à moyen terme. « Kumbedi, c’est mon pari pour l’Equipe de France. Au vu de la faiblesse du poste, je pense que ce gars-là est chez les Bleus dans un an et demi ou deux ans. Il n’a pas hésité à sortir sur Nuno Mendes ou Mbappé, tout le monde ne le fait pas. Il a vraiment fait un match magnifique » estime Dave Appadoo, pour qui Saël Kumbedi a toutes les qualités pour venir concurrencer Benjamin Pavard ou encore Jules Koundé dans les années à venir en Equipe de France.

Un futur titulaire à droite à l'OL

Concurrencé par Malo Gusto à l’Olympique Lyonnais cette saison, Saël Kumbedi profite des absences à répétition du nouveau joueur de Chelsea, prêté à l’OL jusqu’au mois de juin mais qui enchaine les indisponibilités pour blessure. De quoi faire de Kumbedi un sérieux candidat au poste de titulaire jusqu’à la fin de la saison à Lyon, et cela y compris lorsque Gusto sera de retour de blessure. Car pour Laurent Blanc, dans cette saison où le club rhodanien ne joue plus rien en championnat, l’important est aussi de préparer la saison 2023-2024. Et il ne fait aucun doute que durant celle-ci, c’est Saël Kumbedi qui sera le titulaire de l’Olympique Lyonnais au poste de piston ou latéral droit.