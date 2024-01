EdF ‍: La Côte d’Ivoire demande le prêt d’Hervé Renard

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Lié à la Fédération Française de Football jusqu’en août, Hervé Renard fait l’objet d’un intérêt surprenant. La Côte d’Ivoire aimerait temporairement récupérer le sélectionneur des Bleues, déjà passé par le banc des Eléphants, pour terminer la Coupe d’Afrique des Nations après le licenciement de Jean-Louis Gasset.

C’est presque un miracle si la Côte d’Ivoire a atteint les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Le pays hôte de la compétition a fini par arracher l’un des quatre billets réservés aux meilleurs troisièmes. Et ce malgré sa phase de groupes complètement ratée. Après ce premier tour, on se doutait que le sélectionneur Jean-Louis Gasset n’avait plus la cote auprès de ses supérieurs. Mais il était difficile de prédire son licenciement en plein tournoi.

La Côte d'Ivoire n'a pas oublié Renard

Ce mercredi, la Fédération locale a en effet annoncé le départ de son entraîneur, remplacé par l’adjoint Emerse Faé « en attendant l'ouverture d'une procédure de recrutement du nouveau sélectionneur ». Là encore, la Côte d’Ivoire va prendre tout le monde à contrepied. Au lieu d’attendre la fin de la CAN, les dirigeants ivoiriens vont tenter de nommer un nouveau coach pour le reste de la compétition. Et selon L’Equipe, leur cible n’est autre qu’Hervé Renard !

L’idée n’est pas de chiper le sélectionneur des Bleues. La Côte d’Ivoire aimerait engager son ancien technicien le temps d’une pige afin de terminer le parcours dans cette CAN. Pour rappel, le Français a laissé de très bons souvenirs chez les Eléphants avec lesquels il avait remporté l’édition 2015, sa deuxième après son exploit avec la Zambie. La Côte d’Ivoire n’a donc pas choisi cette cible au hasard.

Hervé Renard est un vrai spécialiste du football africain, lui que l’on annonce déjà dans le viseur de l’Algérie pour l’après-Djamel Belmadi. Mais pour obtenir ce prêt, l’instance ivoirienne devra espérer une réponse positive de la Fédération Française de Football qui avait engagé l’ancien coach du LOSC jusqu’aux Jeux Olympiques 2024. En cas d’accord, Hervé Renard n’aurait que quelques jours pour préparer le huitième de finale contre le Sénégal prévu lundi.