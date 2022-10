EdF : Karim Benzema, comme un petit parfum d'inquiétude

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Blessé au quadriceps de la jambe gauche, Karim Benzema a raté les deux derniers matchs du Real Madrid face à Séville et Leipzig. Malheureusement, il est encore forfait pour le match de Gérone ce week-end. Carlo Ancelotti se veut rassurant mais le Mondial approche à grands pas.

Le nouveau meilleur joueur du monde se fait discret depuis son sacre. Karim Benzema n'a joué qu'un match en tant que ballon d'or 2022, c'était à Elche deux jours après la cérémonie du Châtelet. Ensuite, il a ressenti une fatigue musculaire au quadriceps de la jambe gauche à l'entraînement avec son club du Real Madrid. Cela lui a fait rater les deux rencontres suivantes face à Séville et à Leipzig en Ligue des champions. On pensait alors à une simple mesure de précaution et à une absence de courte durée pour l'international français.

Benzema ne reviendra qu'à 100% de ses moyens

Mais, ce week-end offre un scénario tout autre pour Benzema et pour le Real Madrid. En effet, l'attaquant est forfait pour la réception de Gérone dimanche après-midi. KB9 n'était d'ailleurs pas à l'entraînement ce samedi, à la veille du match contre le promu. Selon le média Relevo, Karim Benzema est même incertain pour le dernier match de poule en Ligue des champions contre le Celtic Glasgow mercredi soir.

🇪🇸 Selon plusieurs médias espagnols, dont Marca, Karim Benzema va manquer sa troisième rencontre de suite, le tout à moins d'un mois du Mondial. Le Ballon d'Or était encore absent de l'entraînement des Merengue ce samedi, à la veille du match de Liga contre Gérone. — RMC Sport (@RMCsport) October 29, 2022

De quoi inquiéter les supporters de l'Equipe de France ainsi que Didier Deschamps alors que le Mondial des Bleus démarre dans un peu plus de trois semaines. Cependant, Carlo Ancelotti s'est voulu rassurant devant la presse, précisant que c'était plus du à la prudence du Français qu'à une réelle rechute. « Hier, il s'est entraîné et après l'entraînement, il n'était pas à l'aise. Il a passé un test et tout s'est bien passé, il n'a aucun problème. Mais nous devons prendre en compte le ressenti du joueur. Il n'est toujours pas à 100% », a t-il indiqué. Décidément, Didier Deschamps a bien du souci à se faire concernant les blessures de ses cadres...