EdF ‍: Deschamps enfonce Zaïre-Emery, c'est violent

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France n'a pas fait le poids face à l'Allemagne ce samedi en match amical. Titulaire, Warren Zaïre-Emery est accusé par son sélectionneur d'être passé à côté.

Warren Zaïre-Emery, comme pas mal d'autres coéquipiers à lui, n'a pas donné satisfaction sur le terrain ce samedi soir face à l'Allemagne. Une prestation bien loin de ses standards habituels qu'il ne faudra pas répéter, sous peine de manquer l'Euro 2024. Didier Deschamps lui fait confiance mais le sélectionneur n'a pas vraiment apprécié ce qu'il a vu face aux champions du monde 2014. Pour sa défense, WZE se devait de remplacer Antoine Griezmann, ce qui a sans doute pesé sur ses épaules.

Zaïre-Emery, Deschamps veut voir bien mieux

Au sortir de cette défaite de l'équipe de France face à l'Allemagne, Didier Deschamps a néanmoins voulu envoyer un message clair au joueur du PSG devant la presse, quitte à le titiller un peu. « C’est un jeune joueur, il n’a pas fait son meilleur match avec nous. Cela dépend de lui mais aussi des joueurs autour de lui. Le fait d’avoir du temps de jeu est important, même si je sais qu’en faisant ces choix-là, cela peut nuire au rendement collectif. L’état de fatigue est important, mais cela peut arriver aussi de se relâcher psychologiquement. Remettre la machine en route met du temps. Que ce soit Warren ou un autre, on n’a pas réussi à se hisser au niveau de l’Allemagne », a notamment indiqué le sélectionneur des Bleus. Reste à savoir si Warren Zaïre-Emery aura une autre occasion pour se racheter ce mardi soir à Marseille face au Chili. Du mieux est attendu de la part de tous les joueurs tricolores. Si le calendrier et ces rencontres amicales n'arrangent pas grand-monde, les occasions pour se préparer pour l'Euro 2024 ne seront plus si nombreuses. WZE est en tout cas prévenu, il est dans le collimateur de son sélectionneur.