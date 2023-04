EdF : Il a fait changer d'avis Didier Deschamps, il est bluffé

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Positionné en tant que latéral gauche pendant la Coupe du monde 2022 par Didier Deschamps avec l'équipe de France, Eduardo Camavinga retrouve petit à petit son poste de prédilection avec le Real Madrid. Didier Deschamps a compris le message.

Milieu de terrain de formation, Camavinga a découvert un nouveau rôle avec Didier Deschamps durant le Mondial au Qatar. Un poste de latéral gauche, qu'il a occupé contre la Tunisie, sans réussite puis lors de son entrée en finale contre l'Argentine avec cette fois, beaucoup plus de mordant. Malgré son bon match contre l'Albiceleste comme piston, l'ancien joueur du Stade Rennais persiste, ce n'est pas son poste et il souhaite évoluer dans l'entrejeu. S'il reste toutefois disponible pour dépanner n'importe où, Camavinga s'est imposé au Real Madrid aux côtés de Kroos et Modric. Le joueur de 20 ans a pris la place d'Aurélien Tchouaméni, pourtant recruté 80 millions par les Merengues pour remplacer Casemiro. Désormais référence comme milieu de terrain, Camavinga a fait comprendre à Deschamps quel était son vrai rôle en équipe de France.

Camavinga prévient Deschamps, il veut jouer au milieu

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eduardo Celmi Camavinga (@camavinga)

« J'ai eu une discussion avec lui. Je lui avais dit que je méritais d'avoir une petite place en milieu de terrain et ça il l'a bien compris. J'étais très content qu'il me fasse rentrer contre les Pays-Bas au milieu de terrain. Après je ne vais pas dire que j'étais surpris parce que ça reste mon poste mais le fait de commencer à jouer face à l’Irlande, là ça m'a surpris. Mais il faut se tenir prêt à n'importe quel moment et c'est ce que j'ai fait et j'ai fait mon match » a déclaré le Français dans une interview accordée à RMC Sport. Durant les deux derniers matchs de l'équipe de France, Camavinga a évolué au milieu de terrain, avec un certain succès. Lors des deux prochaines échéances des Bleus en juin, sauf éventuelle blessure, le gaucher sera une nouvelle fois aligné à son poste préférentiel. Deschamps a compris le message envoyé par Camavinga.