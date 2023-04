EdF : Hervé Renard a encore une fois sidéré les Françaises

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Après la spectaculaire victoire de l'équipe de France féminine en amical contre la Colombie, Hervé Renard mènera ses troupes mardi contre le Canada. Et le successeur de Corinne Diacre a visiblement pris ses aises avec ses joueuses.

Autre temps, autres moeurs, et les Bleues l'ont désormais compris. Un mois après le limogeage sans ménagement de Corinne Diacre, qui devrait attaquer la Fédération Française de Football, l'ère Hervé Renard apporte un vrai changement radical, et pas seulement sur le plan footballistique. Menées 0-2 par la Colombie, la semaine passée, les joueuses françaises ont finalement inversé la tendance s'imposant 5-2 sans que le nouveau sélectionneur ait besoin de piquer une gueulante dans le vestiaire. Mais même dans la vie du groupe, l'ancien coach de l'Arabie Saoudite a renversé la table, ne voulant pas installer une hiérarchie trop stricte dans son groupe. Hervé Renard a donc accepté comme tout le monde d'être bizuté pour fêter sa nomination.

La danse du Renard, les Bleues ont aimée

Cap sur Le Mans 👉 pic.twitter.com/z1fJvvOnUS — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) April 10, 2023

Et le nouveau coach de l'équipe de France féminine a décidé de se lancer dans une chanson d'un artiste de Kinshasa, lui qui a entraîné de nombreuses sélections du continent africain. Tout de suite la soirée s'est animée sans chichi. « Vous savez d’où je viens, j’ai mis une musique africaine, un morceau de Fally Ipupa. Les joueuses se sont levées, ça a débuté une petite période où ça s’est un petit peu enflammé. C’était bien, mais c’était un peu terne avant ça. Il faut de la joie, de la danse, de la musique. On n’est pas là pour s’ennuyer, oh ! Il faut prendre du bon temps et être sérieuse quand on est sur le terrain. C’était ça le message, a expliqué Hervé Renard avant un match autrement plus délicat mardi soir contre une équipe de Canada bien armée. Mais avant de penser football, le sélectionneur tricolore veut installer son groupe. Il y a beaucoup d'individualités dans cette équipe de France mais les individualités seules ne peuvent pas remporter un trophée. Il faut une cohésion. C'est important de sentir qu'on va dans la même direction, de ne laisser personne en chemin. »