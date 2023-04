Aucune sanction ni gueulante, Hervé Renard aime ses filles

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Pour sa première sur le banc de l’équipe de France féminine, Hervé Renard a débuté par une victoire en amical contre la Colombie (5-2) vendredi. Un succès obtenu grâce à une réaction en deuxième période, sans que le sélectionneur ait eu besoin de hausser le ton.

Ce ne sont pas exactement des débuts parfaits pour Hervé Renard. Avant de renverser la Colombie, l’équipe de France féminine a connu une première période difficile. Les Bleues ont même été menées 2-0 à la 50e minute. Forcément mécontent, le nouveau sélectionneur tricolore avait opéré trois changements dès la pause, avec les sorties de Viviane Asseyi, Sandy Baltimore et d’Amel Majri. Mais que les trois sortantes se rassurent, le technicien n’a pas cherché à les sanctionner.

« Quand on se glisse dans l'entonnoir contre une équipe athlétique, c'est difficile. Quand on a rectifié le tir, cela a tout de suite donné plus de percussion, créé plus de difficultés à l'adversaire, a expliqué Hervé Renard. Les changements à la mi-temps, ce n'était pas une sanction, c'était pour redresser le tir. J'avais prévu trois changements mais pas ceux-là. Il fallait changer quelque chose. Delphine Cascarino et Clara Matéo, vous connaissez leurs qualités. Je voulais garder des forces pour mardi (contre le Canada), ça n'a pas suffi donc on a mis du sang neuf. »

Les murs n'ont pas tremblé

Le successeur de Corinne Diacre n’était pas en colère. D’ailleurs, l’ancien coach du LOSC n’a pas poussé de coup de gueule dans le vestiaire. « Si les murs ont tremblé à la mi-temps ? Non, non (il sourit). Je vais commencer tranquillement, je ne vais pas les traumatiser d'entrée, a-t-il plaisanté. Je savais qu'on allait revenir, qu'on avait cette capacité. J'ai été un peu surpris par ce deuxième but, mais le plus important, c'est la réaction, cela forge. » Pour le moment, Hervé Renard fait l’unanimité au sein du groupe et cela change évidemment des derniers mois de l'ère Corinne Diacre. Pourvu que ça dure pour les Bleues alors que le Mondial se profile.