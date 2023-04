EdF : Deschamps a menti, Benzema a toutes les preuves

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

En désaccord avec la version de Didier Deschamps, Karim Benzema a annoncé qu’il comptait s’expliquer sur son forfait au Mondial 2022. Un moment très attendu sachant que l’attaquant français, d’après Daniel Riolo, a tout ce qu’il faut pour se défendre.

Conscient des nombreuses interrogations autour du forfait de Karim Benzema au Qatar, Didier Deschamps était sorti du silence. Le sélectionneur de l’équipe de France avait confirmé la version selon laquelle l’attaquant du Real Madrid était indisponible pour le reste du Mondial 2022. Un récit démenti par l’ancien Lyonnais, mais aussi par Daniel Riolo, visé par une plainte du technicien pour diffamation. Pas de quoi inquiéter le journaliste qui attend avec impatience les explications de KB9.

Riolo répond à Deschamps

« Ce sont des discussions sur le jeu. Deschamps prend ça comme un cas personnel quand j'en parle mais on a quand même le droit de débattre sur le jeu. Il y voit un acharnement, mais pas du tout, a d’abord réagi Daniel Riolo pour Les Réservistes. Après, est-ce qu'on a le droit de s'interroger sur ce qui s'est passé autour de Benzema ? On a juste le droit de poser la question et de dire qu'effectivement il y a un truc pas net dans cette histoire. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Benzema lui-même. Nous, on a juste essayé de creuser. Moi je pense qu'on l'a volontairement écarté. »

« Que Deschamps donne sa version, c'est normal c'est le sélectionneur. Il s'appuie sur ses résultats, il est dans son bon droit. En face il y a Benzema qui n'arrête pas de dire qu'il va parler, mais qui ne parle pas. Je trouve qu'il serait temps qu’il parle maintenant. Même ses plus fervents supporters, la famille Benzema, lui demandent de donner son explication plutôt que de la faire dire par d'autres personnes, dont moi. Je pense qu’on lui a fait à l’envers, je le dis. Les examens médicaux montrent qu’il aurait pu rester dans le groupe France, il y a aussi des témoignages », a argumenté le spécialiste de RMC, sûr de ses informations concernant cette polémique.