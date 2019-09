France-Andorre, petite victoire, grosse opération !

Dans : Equipe de France.

France bat Andorre 3-0

Buts pour la France : Coman (18e), Lenglet (52e), Ben Yedder (91e)

Dans un stade de France plutôt bien garni pour un match de septembre en semaine face à l’Andorre, les Bleus n’ont pas vraiment fait le spectacle. L’essentiel a néanmoins été fait avec un succès 3-0.

En première période, des Andorrans bien regroupés ont tenu en laissant le ballon aux Tricolores pendant 90 % du temps. Mais seul Coman, bien lancé par Ikoné (18e), permettait aux Français de passer devant, Griezmann manquant un pénalty (28e), son deuxième en deux matchs. En seconde période, la domination se faisait encore plus pressante, avec des tirs repoussés, des barres et finalement des buts signés Lenglet de la tête (52e) et Ben Yedder en fin de rencontre (91e). De quoi réaliser une très bonne opération, puisque dans le même temps, l’Islande s’est inclinée en Albanie 4-2, et laisse la Turquie et la France en tête du groupe.