EdF ‍: Des mensonges sur Benzema, Deschamps a les preuves

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Critiqué pour la gestion de Karim Benzema pendant le Mondial 2022, Didier Deschamps persiste et signe. Le sélectionneur de l’équipe de France ne change pas sa version et dénonce des mensonges relayés dans les médias.

Près d’un an plus tard, Didier Deschamps continue de se défendre. Le sélectionneur de l’équipe de France s’est expliqué à l’Assemblée nationale ce jeudi dans le cadre de la commission d'enquête sur les dysfonctionnements au sein de plusieurs fédérations sportives. L’occasion pour lui d’évoquer une nouvelle fois le cas Karim Benzema, blessé à la cuisse avant le Mondial 2022, et prié de rentrer chez lui alors que l’attaquant tricolore s’estimait capable de revenir plus tard dans la compétition.

Deschamps garde sa version

Pour certains, Didier Deschamps a sauté sur l’opportunité d’éjecter un indésirable. « En ce qui concerne la sélection ou la non-sélection d’un joueur, je suis sélectionneur de l’équipe de France et je sélectionne des joueurs qui ont la nationalité française. Et mes choix sont des choix sportifs, s’est encore défendu le technicien. Je ne sais pas si c’est l’endroit pour refaire l’histoire de ce qui s’est passé à Doha, mais à partir du moment où je me suis exprimé… »

« Dans chaque situation, il n’y a qu’une vérité, mais il y a plusieurs versions, a poursuivi le coach des Bleus, qui assure que sa décision était basée sur l’avis du staff médical. C’est factuel et j’ai dit ce qu’il s’était passé. La situation s’est passée exactement comme ça. Si vous voulez plus de détails, je peux donner des échanges de SMS mais je ne pense pas que ça fera avancer les choses. Et je suis en procédure contre un journaliste qui s’est permis d’affirmer des choses. »

Discriminations dans le football: "Je n'ai pas été confronté à des situations de ce type-là mais je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de racisme dans le football", déclare Didier Deschamps pic.twitter.com/hE9gryyAlw — BFMTV (@BFMTV) November 2, 2023

« La justice rendra son verdict, mais je n’ai pas à inventer des histoires. Mais à qui allez-vous accorder du crédit ? Moi, quand je prends la parole, je dis ce qu’il s’est passé, en donnant plus ou moins de détails. Je ne suis pas là pour argumenter. D'autant plus en ayant une procédure en cours, je ne peux pas donner des éléments détaillés », a conclu Didier Deschamps, qui a effectivement poursuivi Daniel Riolo en justice, ce dernier l’ayant traité de « menteur » et de « manipulateur ».