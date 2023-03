Le clash Deschamps-Riolo se termine en justice !

Ciblé par les critiques de Daniel Riolo, notamment sur sa gestion de Karim Benzema au Mondial 2022, Didier Deschamps a perdu patience. Après la récente trêve internationale, le sélectionneur de l’équipe de France a porté plainte contre le journaliste de RMC pour diffamation.

Il n’était évidemment pas question de perturber le groupe pendant les deux premières journées des éliminatoires de l’Euro 2024. Mais la trêve internationale à peine terminée, Didier Deschamps a décidé de régler ses comptes. Ce mercredi à Paris, le sélectionneur de l’équipe de France a déposé une plainte pour diffamation contre Daniel Riolo, annonce l’AFP. Le coach des Bleus reproche au journaliste de RMC des critiques excessives.

« Didier Deschamps n'a aucun problème avec la critique, même acerbe, mais là, il est attaqué sur sa probité, son honnêteté. M. Riolo dit de lui que c'est un manipulateur, un menteur, ce sont des propos insupportables », a estimé l’avocate du technicien, qui dénonce un « acharnement permanent » de la part de l’éditorialiste. Le clan Didier Deschamps fait référence aux commentaires de Daniel Riolo sur la gestion de Karim Benzema. Le chroniqueur de l’After avait accusé le sélectionneur tricolore d’avoir caché la vérité sur le forfait de l’attaquant au Mondial 2022.

