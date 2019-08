EdF : Dernier de L1, il rêve des Bleus

Dans : Equipe de France, Monaco.

Très difficile début de saison pour l’AS Monaco, qui pensait bien avoir recruté quelques valeurs sures de la Ligue 1 avec le duo de Montpellier composé de Benjamin Lecomte et de Ruben Aguilar. Mais les deux joueurs n’ont pour le moment pas donné satisfaction, le premier se montant peu inspiré, et le deuxième coûtant la large défaite de son équipe à Metz avec son carton rouge. Cela n’empêche pas le latéral droit de viser haut maintenant qu’il a rejoint une équipe de Monaco en pleine reconstruction. Et celui qui a un moment été pris pour un possible international colombien en puissance, rêve d’un appel de Didier Deschamps s’il connaît une belle saison.

« La sélection c’est dans la tête de chaque joueur. J’ai débuté ma formation en 4-4-2 ou en 4-3-3. Mais à Montpellier j’évoluais dans un 3-5-2 mais avec Michel Der Zakarian on me demandait plus de taches défensives. À moi de prouver que je peux évoluer dans un système à quatre défenseurs comme je l’ai fait lors de ma formation. Pour l’équipe de France, je vais continuer de travailler et à l’AS Monaco j’espère avoir une présélection », a livré Ruben Aguilar en conférence de presse. Il est vrai que le désert à droite, où Dubois, Sidibé et Pavard se disputent la place, peut donner des idées aux autres candidats.