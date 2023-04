EdF : Chevalier complique le casse-tête de Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Titulaire et performant avec le LOSC, Lucas Chevalier suit une trajectoire impressionnante. A ce rythme, le gardien lillois pourrait bientôt frapper à la porte de l’équipe de France, à un poste où le sélectionneur Didier Deschamps a déjà pas mal de solutions.

C’était l’une des interrogations avant la dernière liste de Didier Deschamps. Confronté aux retraites internationales d’Hugo Lloris et de Steve Mandanda, le sélectionneur de l’équipe de France devait établir une nouvelle hiérarchie pour ses gardiens. Le technicien n’a pas eu à réfléchir bien longtemps pour nommer Mike Maignan portier numéro un, devant Alphonse Areola et le Lensois Brice Samba qui ont tout intérêt à se méfier.

Chevalier arrive aussi

D’autres prétendants n’ont pas dit leur dernier mot. Le Nantais Alban Lafont n’est pas très loin. Et de son côté, Lucas Chevalier pourrait devenir une réelle alternative dans les prochaines années. Le gardien du LOSC, qui a poussé Léo Jardim vers la sortie, réalise une saison convaincante. A tel point qu’Hugo Lloris l’a cité parmi les possibles futurs portiers des Bleus. « S’il continue comme il le fait, à un moment, c’est sûr que ça arrivera », confirmait son coéquipier Jonathan David en janvier dernier.

Son entraîneur Paulo Fonseca, lui, préfère que Lucas Chevalier reste focalisé sur les Dogues. « Il doit d’abord continuer à travailler et à rester concentré sur ses performances au LOSC, prévenait le Portugais. Il a un gros potentiel et une vraie marge de progression, mais il doit seulement penser à son club. » C’est d’ailleurs l’état d’esprit de l’international Espoirs français.

« On a pu me parler des A ou quoi que ce soit, j'aurais pu dire : " Ouais, je vais..." Mais dans le contexte actuel, je ne pense pas que ce soit d'actualité. Dans un futur moyen ou plus lointain, si je continue comme ça, ce sera d'actualité, mais pour le moment, j'estime que ça ne l'est pas. A l'heure actuelle, l'idée, c'est d'essayer d'être le plus performant en L1 », tempérait Lucas Chevalier début avril, sans cacher ses ambitions tricolores.