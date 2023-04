EdF : Cette mesure phare d'Hervé Renard concerne aussi les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

En début de semaine, un thème inhabituel a été abordé en Equipe de France féminine, celui des enfants en bas âge à Clairefontaine.

Maman d’un bébé de neuf mois, Amel Majri a rejoint Clairefontaine avec son enfant en bas-âge en début de semaine. Interrogé sur le sujet, le nouveau sélectionneur Hervé Renard s’est dit favorable à ce que les joueuses de l’Equipe de France puissent venir avec leurs enfants en bas âge à Clairefontaine afin d’être dans des conditions mentales optimales au moment de défendre les couleurs de l’Equipe de France.

Oudéa-Castéra marche dans les pas de Renard

« Je pense que c'est indispensable de donner une structure aux joueuses avec des enfants en bas âge. Amel Majri a une petite fille de neuf mois et je pense que c'est difficile pour une maman de laisser son enfant très jeune comme cela à la maison pour venir participer à un stage international même si c’est son métier » a notamment lancé Hervé Renard, qui a immédiatement marqué des points auprès des joueuses tricolores dès sa première conférence de presse.

Au micro d’Europe 1, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a emboité le pas d’Hervé Renard. Et la membre du gouvernement va encore plus loin puisqu’elle a annoncé sur les ondes que cette mesure va s’étendre aux papas et donc potentiellement aux joueurs de l’Equipe de France. « Dans les aides personnalisées que j'ai décidées que nous boostions, j'ai bien prévu qu'elles puissent aussi bénéficier aux jeunes papas » a déclaré la ministre des Sports avant de poursuivre.

Les papas pourront venir à Clairefontaine avec leur bébé

« J'ai déjà vu dans le monde du tennis sur les différents Grands Chelems, il y a des crèches, des parcs, des services de nourrices qui sont mis au point. La FIFA elle-même a impulsé des avancées, donc je crois que collectivement, nous progressons beaucoup et je m'en réjouis sur ce thème important ». A court terme, on imagine quand même assez mal les joueurs masculins de l’Equipe de France débarquer à Clairefontaine avec leurs enfants en bas âges. Mais s’ils le souhaitent, cela sera désormais possible. Une belle avancée de la part du ministère des Sports et de la Fédération française de football.