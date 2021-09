EdF : Benzema sans Mbappé, une chance pour la France ?

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Karim Benzema et Kylian Mbappé s'entendent à merveille, mais pour l'instant l'équipe de France n'en profite pas. Le joueur du PSG étant forfait, l'attaquant du Real Madrid devra bien fonctionner avec Antoine Griezmann.

Cette semaine, en marge des matchs de l’équipe de France, Karim Benzema s’est réjoui de sa relation avec Kylian Mbappé, et même si on a surtout retenu la petite phrase sur son désir de voir son coéquipier chez les Bleus signer au Real Madrid, KB9 a aussi insisté sur cette liaison très spéciale : « On s’entend super bien. Bien sûr que j’aimerais qu’il soit avec moi à Madrid. ». Une phrase pas anodine qui ne masque cependant pas la réalité des faits, à savoir que depuis que Karim Benzema est revenu à la surprise générale en équipe de France, les deux attaquants n’ont pas réellement eu le rendement escompté, très loin de là même.

Benzema-Mbappe quand ils doivent faire autre chose que de se svcer en dehors du terrain… pic.twitter.com/7VJH8jtpbl — Maza (@SixxRus) September 1, 2021

Et cela alors qu’il n’est pas besoin d’être un grand observateur pour constater que Kylian Mbappé insiste encore et toujours dans sa filière avec Karim Benzema. Au point même que certains estiment que l’attaquant du Paris Saint-Germain se plante lamentablement en voulant absolument favoriser le joueur du Real Madrid, quitte à ce que cela soit au détriment de l'équipe de France comme cela a été le cas lors de l'Euro.

Même en 3G au fin fond de la creuse tu as une meilleure connexion qu’avec le duo Benzema Mbappé #FRABOS — Ibracadabra® (@ibracadabra_77) September 1, 2021

Avant Ukraine-France, un match qui se jouera sans Kylian Mbappé, forfait sur blessure, Hocine Harzoune, journaliste pour Goal, estime que la relation Benzema-Mbappé est perdante pour les Bleus. « Mbappé et KB9 se cherchent ostensiblement en permanence, envers et contre tout sens du jeu ou bon sens ludique (...) Très proches dans la vie de groupe des Bleus, les deux hommes incarnent parfaitement l’attaque brinquebalante des Tricolores (...) Et dire que le Real Madrid était prêt à investir la bagatelle de 220 millions d’euros pour infliger ce spectacle à ses (très exigeants) supporters chaque week-end... », écrit le rédacteur du média spécialisé, qui n’est pas le seul à penser que la relation privilégiée entre les deux joueurs offensifs se fait au détriment de l’équipe de France. Journaliste pour France Football, Olivier Bossard s'interroge lui aussi : « Chaque match international nous montre un peu plus que l’association Mbappé-Benzema ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Un espoir pour le PSG ? »

Mbappé quand un joueur autre que Benzema veut faire un une-deux pic.twitter.com/A6FDt7iROC — Kenobite 🔴⚪🇩🇪 (@vic_Iewan) September 2, 2021

Chez de nombreux supporters tricolores, on commence à sérieusement s'agacer de tout cela et les critiques se répandent sur les réseaux sociaux, notamment à destination de Kylian Mbappé. « A part des sprints Mbappé a fait quoi ??? Aucun centre réussi, aucun dribble utile, repris par les défenseurs 9 fois sur 10. Et on n'est pas foutu d'avoir un centre qui arrive, rien, nada ! 1 tir cadré contre la Bosnie ... allo quoi ! », « La relation Mbappé Benzema sur le terrain c’est tellement forcé, sérieux faites vous des passes quand ça va dans le sens du jeu », « Même en 3G au fin fond de la creuse tu as une meilleure connexion qu’avec le duo Benzema Mbappé », « In my book le duo Grizou Giroud au dessus du duo Benzema Mbappe »,« Le fait que Mbappé veuille jouer au réal et son admiration pour benzema a ruiné l’euro. Il a voulu montrer qu’il était capable de tout faire et qu’il avait une connexion avec Benzema mais malheureusement ça nous a coûté une élimination en 8eme de finale » les quolibets sont d'autant plus nombreux que l'absence d'Olivier Giroud a du mal à être encaissée.