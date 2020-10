EdF : Le Karting Giroud rigole encore de la F1 Benzema

Dans : Equipe de France.

Souvenez-vous, Karim Benzema évoquait la différence entre karting et la F1 pour se mesurer à Olivier Giroud. Un tacle plutôt bien pris par le joueur de Chelsea.

Absent des listes de Didier Deschamps en équipe de France depuis cinq ans, Karim Benzema a accusé ce dernier d’avoir cédé à une partie raciste des Français. La relation entre les deux hommes n’est pas au beau fixe, et Olivier Giroud, remplaçant du Madrilène à la pointe de l’attaque des Bleus, a été pris à partie par les pro-Benzema. L’attaquant du Real Madrid n’a lui non plus pas été tendre avec son homologue. Pendant le confinement, Benzema a profité d’un live Instagram pour se comparer à une F1 et assimiler Giroud à un karting. Une petite pique lancée pour différencier leur niveau de jeu. Cependant, celle-ci a eu le don d’amuser l’homme aux 100 sélections en Bleus.

« L’histoire du karting et de la F1 ? Ca m’a fait marrer le connaissant. Je n’ai aucune rancune par rapport à ça », a-t-il déclaré au micro de l’émission dominicale Téléfoot. Fier d’être rentré dans le cercle fermé des centenaires en équipe de France, Olivier Giroud (41 buts) peut espérer dépasser le record de buts de Thierry Henry (52 réalisations) en Bleus. Son aventure avec la sélection se déroule à merveille mais l’intéressé aurait aimé évoluer plus longtemps avec Karim Benzema. « Peut-être que ma carrière serait meilleure avec Karim, tous les deux devant. Mais on ne le saura jamais », a-t-il suivi. Pour tenter de répondre à cette interrogation, il faudra laisser place à son imagination.