« ‍C’est n’importe quoi ‍», Karim Benzema prend la parole

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

L'attaquant français, en froid avec son entraineur à Al-Ittihad, n'a pas aimé les annonces de la presse saoudienne sur sa mise à l'écart du club de Djebbah où il vient d'être recruté.

Un nouveau championnat s’est fait connaitre aux yeux du grand public en 2023. Avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo, l’Arabie Saoudite a frappé un grand coup et avait promis au Portugais que les recrues de prestige allaient se multiplier. Karim Benzema n’a pas mis longtemps à rejoindre son ancien coéquipier au Real Madrid, signant pour Al-Ittihad dans un transfert qui a surpris tout le monde car le Français avait encore un an de contrat qui lui tendait la main au sein du géant espagnol. Ses débuts en Arabie saoudite ont été parfaits, avec un enchaînement de buts lors de la Coupe Arabe et un statut de Ballon d’Or qui lui vaut l’admiration du public et de ses coéquipiers. Mais avec son entraineur, les choses se passent beaucoup moins bien et la presse locale évoquait de vives tensions entre les deux hommes. Nuno Espirito Santo ne voulait en effet pas donner le brassard de capitaine au joueur français, préférant le donner à Romarinho, qui l’avait d’ailleurs autour du bras lors de la 2e journée le week-end dernier.

Benzema dément avec fermeté

Info l'Équipe du Soir



🚨Les dernières infos concernant Karim Benzema en Arabie Saoudite 🚨#EDS pic.twitter.com/C6tYPe6L83 — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) August 23, 2023

Un coup de froid dénoncé, et une absence à l’entrainement cette semaine qui a provoqué ces révélations sur le mal-être de KB9 à Al-Ittihad. Ce dernier n’aimeraient pas le manque de respect à son égard de son entraineur, et un clash pourrait bien avoir lieu dans le club de la ville de Djeddah. Mais dans un court message adressé à La Chaine L’Equipe, Karim Benzema a tenu à répondre à ce sujet. Interrogé par un journaliste, l’ancien lyonnais a fait savoir que tout ce qui se disait « c’était n’importe quoi », balayant ainsi la moindre idée d’un problème au sein du club saoudien. Même si elle fut très courte, cette prise de parole a le mérite de montrer que KB9 ne laissera pas la presse saoudienne, pourtant admirative des recrues estivales, colporter un éventuel malaise alors qu’il vient seulement de poser ses valises chez les pensionnaires du Stade du Roi-Abdallah.