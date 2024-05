Gallardo viré par Benzema, révélations fracassantes en Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Nommé en novembre 2023, Marcelo Gallardo a déjà été viré par le club saoudien d’Al-Ittihad. L’entraîneur argentin a payé ses mauvaises relations avec la star de l’équipe, Karim Benzema.

Marcelo Gallardo et l’Arabie Saoudite, l’histoire a tourné au cauchemar pour l’ancien entraîneur de River Plate. Six mois après sa nomination, le technicien argentin a déjà pris la porte et selon la presse saoudienne, Karim Benzema n’y est pas pour rien. Déjà en froid avec l’ancien entraîneur Nuno Espirito Santo, l’ancien buteur du Real Madrid entretenait également des relations glaciales avec Marcelo Gallardo. Goal Arabia dévoile en ce milieu de semaine que Domingos Soares, PDG du club, a longtemps soutenu Marcelo Gallardo durant les derniers mois écoulés et notamment en prenant publiquement la défense de l’entraîneur argentin lors d’un précédent conflit avec Karim Benzema.

Mais à priori, la pression médiatique et l’influence du Ballon d’Or 2022 a fini par faire changer d’avis le PDG du club puisque Goal Arabia indique que Domingos Soares a récemment demandé à son entraîneur de « se contenir » avec Karim Benzema afin d’éviter de nouvelles prises de bec, qui pourraient nuire au club médiatiquement et/ou pousser la star tricolore à faire ses valises lors du prochain mercato. Marcelo Gallardo n’est toutefois pas un entraîneur à qui l’on impose quoi que ce soit au niveau de la gestion de son vestiaire, ce qui a inévitablement provoqué un gros clash entre le coach et le président d’Al-Ittihad. Karim Benzema a fini par avoir gain de cause et plutôt que de se séparer de l’ancien attaquant de l’OL et du Real Madrid, Domingos Soares a donc pris la décision de virer Marcelo Gallardo. Un choix qui s’explique aussi par les très mauvais résultats obtenus par l’équipe dans laquelle évolue Ngolo Kanté, cinquième de Saudi Pro League et qui reste sur trois défaites de suite en championnat.