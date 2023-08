Toni Kroos crache encore sur l'Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

Cet été, de nombreux joueurs ont rejoint la ligue saoudienne. Le pays du Moyen-Orient possède une force de frappe financière sans commune mesure et parvient ainsi à convaincre les joueurs de quitter leur club. Toni Kroos ne comprend néanmoins pas ce choix qu'il juge anti-sportif

En rejoignant Al Nassr il y a quelques mois, Cristiano Ronaldo ne le savait pas encore, mais il a lancé une nouvelle ère. Celle de l'Arabie saoudite. Un pays auquel peu de passionnés s'intéressaient auparavant, mais qui est désormais beaucoup plus influent, en raison du pouvoir financier de ses clubs. Karim Benzema, N'Golo Kanté, Sadio Mané, Riyad Mahrez ou Neymar. Toutes ces stars ont quitté l'Europe pour signer en Arabie saoudite. Certains joueurs ont même refusé des grands clubs européens pour avoir un salaire plus important dans le pays de la péninsule Arabique, c'est le cas de Seko Fofana ou plus récemment de Gabri Veiga. Un choix qui semble ne pas plaire à Toni Kroos qui trouvait déjà le transfert du jeune espagnol embarrassant, selon ses termes. Le milieu de terrain du Real Madrid s'est confié durant une interview avec Sports Illustrated sur cette nouvelle destination, qu'il n'apprécie pas du tout.

Le choix de l'argent, Kroos dézingue l'Arabie saoudite

« C'est une décision que chacun doit prendre pour lui-même, comme Cristiano Ronaldo, qui a décidé de le faire en fin de carrière. Mais cela devient très difficile lorsque des joueurs en plein milieu de leur carrière, qui ont la qualité pour jouer pour des clubs de haut niveau en Europe, décident de tels changements. On raconte que l'on y joue un football ambitieux alors que seul l'argent compte. Au final, c'est une décision pour l'argent et contre le football. Et c'est à partir de là que les choses commencent à devenir difficiles pour le football que nous connaissons et aimons tous » a déclaré l'Allemand qui ne mâche pas ses mots et qui n'hésite pas à être impitoyable sur cette vague de joueurs qui signent en Arabie saoudite, majoritairement pour l'argent, au détriment du côté sportif. Un choix que ne partage pas du tout le champion du monde. Toni Kroos accepte encore moins que de jeunes joueurs comme Gabri Veiga rejoignent la ligue saoudienne, alors qu'ils ont des propositions de grosses écuries européennes. Un nouveau football qui ne plaît pas à l'ancien Bavarois.