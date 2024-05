Surprise à l'OM, Frank McCourt lâche les millions ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria s'est vu conforter par Frank McCourt, dont le passage prochain par Marseille est attendu. Cela va coïncider avec le déblocage d'une enveloppe mercato pour permettre de renforcer l'OM cet été.

Annoncé sur le départ en plein coeur de la saison quand il avait été fragilisé par sa réunion houleuse avec les supporters, par le départ de Marcelino et celui de plusieurs dirigeants, Pablo Longoria est de retour en force. Il a même mis KO son principal concurrent pour le poste de président de l’OM, puisque Stephane Tessier va prendre la porte dans les semaines à venir, à l’issue de la saison. Un retournement de situation inattendu alors que l’ancien dirigeant de l’ASSE prenait de plus en plus de place, et se comportait même comme un futur président. Une marque de confiance qui démontre que Frank McCourt continue de faire confiance à l’Espagnol, mais aussi que ce dernier a toujours l’envie et la hargne nécessaire pour occuper ce poste, alors qu’il semblait clairement se lasser du marasme marseillais au coeur de l’hiver.

Frank McCourt conforte Longoria

La perspective de tout reconstruire, avec un nouveau coach et un effectif à remodeler en fonction de la fin de saison de l’OM, ne lui fait pas peur. Si Pablo Longoria adore avoir les mains libres au mercato pour multiplier les mouvements, il a clairement besoin d’avoir les finances pour cela. Une chose qui semblait impossible puisque le propriétaire américain avait juré de ne plus mettre la main à la poche, et donc de laisser les dirigeants provençaux se débrouiller avec le budget actuel.

Paulo Fonseca à l'OM, c'est fait à 80% https://t.co/Q7tg87jLsj — Foot01.com (@Foot01_com) May 9, 2024

Mais selon La Provence, la réalité est bien différente et Frank McCourt serait même prêt à faire un effort. Alors qu’il semble impossible de parier sur la date de son futur passage à Marseille, qui est prévu mais pas planifié précisément, le propriétaire de l’OM a bien envie d’envoyer un message fort pour soutenir Pablo Longoria. Outre le fait qu’il soit conforté comme président et que la « menace » Stéphane Tessier soit écartée, il pourrait même bénéficier de moyens supplémentaires pour le prochain mercato afin de renforcer l’équipe. Pas forcément des sommes incroyables mais un effort qui démontré qu’il n’a pas oublié l’OM, et qu’il entend bien l’aider à vivre un été plus ambitieux que craint au départ. L’effet d’annonce de l’entourage de McCourt sur sa volonté de faire trembler le PSG en France n’est pas encore confirmé, mais il y a clairement un souhait de montrer que Pablo Longoria aura les pouvoirs cet été à Marseille, y compris pour un mercato qui est une période qu’il apprécie toujours autant.