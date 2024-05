Barcola éjecté, le PSG doit miser sur Gonçalo Ramos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Une incertitude demeure dans le onze du PSG pour la réception du Borussia Dortmund ce mardi afin de savoir qui de Bradley Barcola ou de Gonçalo Ramos va épauler Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé en attaque.

Privé de Lucas Hernandez, blessé jusqu’à la fin de la saison, Luis Enrique va au minimum apporter un changement à son onze de départ, avec l’incorporation de Danilo Pereira ou de Lucas Beraldo en défense centrale. Ce changement contraint et forcé sera-t-il le seul du onze de départ pour le coach espagnol du Paris Saint-Germain ? C’est toute la question, car un doute concerne également le secteur offensif. Dembélé et Mbappé seront titulaires, cela ne fait aucun doute. Mais qui accompagnera les deux internationaux français : Bradley Barcola ou Gonçalo Ramos ? A l’heure de publier les compos probables de ce choc, les rédactions des différents journaux ont un doute ce mardi. Luis Enrique peut tenter l’option Ramos en décalant Mbappé à gauche ou alors maintenir sa confiance en Barcola, ce qui signifie que le capitaine de la France débuterait dans l’axe.

Le PSG éliminé, la réponse étonnante de Luis Enrique https://t.co/986LQECdqC — Foot01.com (@Foot01_com) May 6, 2024

A ce sujet, Ludovic Obraniak a fait son choix. Dans l’Equipe de Greg, le consultant a invité Luis Enrique à prendre tous les risques en titularisant Gonçalo Ramos dans l’axe et faisant jouer Kylian Mbappé à gauche, son poste de prédilection, même s’il défend moins que Bradley Barcola lorsqu’il joue sur le côté. « Si je devais me mettre dans la peau de Luis Enrique, je jouerais l’effet de surprise en alignant Gonçalo Ramos contre le Borussia Dortmund. Ce qui a beaucoup manqué au PSG contre Dortmund, c’est de la présence dans la surface de réparation. Quoi qu’il en pense, Kylian Mbappé dézone car il ne touche pas assez de ballon dans l’axe. Il y aura besoin de fixer la défense centrale de Dortmund pour laisser de la liberté aux artistes. Barcola est un très bon joueur, il deviendra un grand joueur » estime l'ancien milieu de terrain du LOSC, avant de conclure.

Obraniak mise sur Ramos en pointe et Mbappé à gauche

« Mais à ce poste, Mbappé reste la référence dans le un contre un, dans sa manière de marquer des buts importants. J’aimerais qu’il commence à gauche, je mettrais donc Ramos en pointe et Barcola sur le banc pour débuter. Il faut remonter deux buts si tu veux l’emporter, il faut prendre des risques. Paris va avoir la possession, donc avoir un numéro neuf qui sait se mouvoir dans la surface, c’est un avantage » a lancé Ludovic Obraniak, convaincu que le PSG peut être plus dangereux avec Kylian Mbappé sur un côté et un pur avant-centre tel que Gonçalo Ramos dans l’axe. Luis Enrique a encore quelques heures pour trancher mais de toute évidence, les deux solutions sont dans la tête de l’entraîneur espagnol, à la recherche de la meilleure formule pour refaire son retard face au Borussia Dortmund.