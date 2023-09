Nouvelles révélations sur Neymar, il va encore devoir s’excuser

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

Transféré à Al Hilal cet été, Neymar est moins présent dans l'actualité des journaux depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain. Pourtant, le Brésilien est au cœur d'une polémique à cause d'un nouvel adultère.

Il y a quelques mois, Neymar s'était déjà exprimé sur ses tromperies, alors que sa femme Bruna Biancardi, est enceinte. L'ancien Parisien avait été contraint de s'excuser pour avoir trompé sa compagne. Le couple devrait accueillir une petite fille dans environ un mois. Le joueur de 31 ans est considéré une véritable idole au Brésil et malheureusement pour lui, son statut de personnage public fait de lui, quelqu'un dont la vie privée est souvent scrutée dans les moindres détails par les médias ou sur les réseaux sociaux, notamment concernant ses écarts d'adultère. Le paparazzi Jordi Martin s'est exprimé auprès du média Lance! sur une potentielle amante de la nouvelle star d'Arabie saoudite. Les révélations sont perçues comme un choc au Brésil.

Neymar a encore fauté, il fait polémique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

« Neymar a une relation dans le dos de Bruna, avec une fille appelée Carola Gil, qui est brésilienne, vit à Barcelone et est serveuse. Ils sortent ensemble depuis plusieurs mois. Carola s’est rendue plusieurs fois à Paris l’année dernière pour voir Neymar » a confié le journaliste qui avait également dévoilé des informations sur l'affaire de tromperie de Gérard Piqué. Neymar aurait donc une relation avec une certaine Carola Gil depuis plusieurs mois, lorsque le joueur évoluait encore au PSG. Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção (79 réalisations) faisait souvent des allers-retours entre Paris et Barcelone, ville de son ancien club le Barça. La presse brésilienne s'empare déjà de l'affaire et attend des explications de Neymar, alors que ce dernier se prépare à affronter Al Shabab pour le compte de la huitième journée du championnat saoudien. Neymar va probablement devoir une nouvelle fois rendre des excuses, publiques ou pas, mais auprès de la future mère de son enfant.