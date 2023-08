Les stars en Saudi League, les Saoudiens en ont marre

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

La Saudi Pro League a vu une vague de stars du football déferler cet été dans sa compétition. Toutefois, seuls quatre clubs en bénéficient et cela crée un championnat de plus en plus déséquilibré. De quoi agacer certains joueurs locaux.

Avec un mercato estival très agressif, le championnat saoudien s'est vite positionné sur la carte mondiale du football. Désormais, amateurs de football comme journalistes connaissent mieux certains clubs du Royaume comme Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal ou Al-Ahli qui font l'actualité quotidienne du mercato. Mais, ce n'est pas la même chose pour des formations saoudiennes comme Damac, Al-Hazm ou Al-Khaleej. En effet, ces équipes n'ont pas pu attirer de grandes stars du football. Les quatre clubs précédemment cités ont été rachetés par le fonds d'investissement public saoudien contrairement à eux. Cela se ressent sur le terrain.

Des stars de C1 contre de modestes joueurs asiatiques

Cela s'est vu par exemple ce jeudi quand Al Khaleej a été dominé nettement 3-1 par le Al-Ahli de Riyad Mahrez, buteur du match. Face aux stars européennes nouvellement arrivées, les joueurs locaux sont impuissants et cela détruit l'incertitude des résultats dans la Saudi Pro League. C'est le constat de Hamad Al Abdan, joueur d'Al Khaleej. Il s'en est plaint en zone mixte après le match devant les journalistes.

« Nous avons eu de belles opportunités, mais quand on regarde les joueurs d'Al Khaleej et d'Al-Ahli, il y a une grande différence. J'aimerais savoir si le public est satisfait de cette situation. Il y a quatre grandes équipes qui ont de grands joueurs, alors que les autres n'ont que des joueurs raisonnablement bons. Je ne pense pas que ce soit juste. Nous disons que c'est onze contre onze, mais quand vous regardez les joueurs, certains jouaient en Ligue des champions il y a deux mois et maintenant ils viennent ici. Ce n'est pas notre cas. Il y a une différence », a t-il analysé. De quoi mettre à mal l'objectif de l'Arabie saoudite de devenir le cinquième championnat mondial dans les prochains mois. Pour ce faire, il faudra augmenter le niveau au-delà du simple top 4.