Sans complexe, l’OM se sent plus fort que l’Atalanta

Malgré le match nul concédé face à l’Atalanta Bergame (1-1) à l’aller, l’Olympique de Marseille aborde sa demi-finale retour de Ligue Europa avec confiance. L’entraîneur Jean-Louis Gasset et ses hommes se sentent capables d’éliminer un adversaire pas si impressionnant au Vélodrome.

L’Olympique de Marseille a des raisons d’y croire. Sans parler du repos accordé par la Ligue de Football Professionnel, avec le report de son match initialement prévu le week-end dernier, le club phocéen a fait mieux que rivaliser avec l’Atalanta Bergame en demi-finales aller de Ligue Europa. Une prestation encourageante pour les coéquipiers de Faris Moumbagna, serein avant le match retour en Italie jeudi.

La confiance de Moumbagna

« Nous sommes confiants, a rassuré l’attaquant camerounais dans les colonnes du Dauphiné Libéré. On sait qu’on va aller montrer quelque chose là-bas. C’est une demi-finale retour, on va faire preuve de caractère. Il n’y a plus rien à perdre et tout à gagner. On va aller jouer notre football. Comme je le dis toujours, le résultat est à la fin des 90 minutes. » Ou plus en cas d’égalité sur les deux matchs. Le scénario n’est pas à exclure. Mais comme son avant-centre, l’entraîneur Jean-Louis Gasset sent son équipe capable de prendre le dessus.

« Le discours c'est d'être positif, a réagi le coach de l’OM. Déjà en parlant du match aller. On a fait notre match chez nous en sachant le match parfait qu'il fallait faire et on n'était pas loin, à part le premier quart d'heure où l'on a un peu bégayé sur la technique. On a fait jeu égal avec eux en étant même plus dangereux qu'eux par moments, avec les plus belles occasions. Maintenant le match retour ça sera dans un stade plus petit, mais chaud aussi. Il faut préparer les joueurs à un scénario différent, au match qu'il faudra faire demain. A mon avis l'entame de match sera décisive. » Cette fois, les Marseillais tenteront d’éviter de concéder un but dès la 11e minute.