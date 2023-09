Neymar à la ramasse en Arabie Saoudite, ses stats font peur

Parti du Paris Saint-Germain l’été dernier dans le cadre d’un énorme transfert de 90 millions d’euros, Neymar connaît un départ très difficile en Arabie Saoudite. Depuis ses débuts à la mi-septembre, le Brésilien n’a effectivement pas encore trouvé le chemin des filets, en plus de ne pas briller dans le jeu. En effet, ce jeudi soir, l’attaquant de 31 ans a clairement déçu lors du match nul d’Al-Hilal contre Damac (1-1).

🚨 — Neymar vs Damak (club moins bon que l’as Bondy) • 0 but • 0 Assists • 3 tirs - 0 cadrés • 0 dribble réussi • 11 perte de balles • 1 grosse occasion raté • 90 min Note 6.4... 😹😹😹🤣🤣😹🤣🤣🤣😹🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😁🤣🤣🤣😁🤣 90 millions le braquage du siècle pic.twitter.com/WoCWgYgYGy

Big Big chance for Neymar, he skies it.#AlHilalpic.twitter.com/mBKnYYSInx