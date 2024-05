Aulas calme la colère lyonnaise

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, l'OL féminin affrontera le Stade de Reims en demi-finales de la D1 Arkema. Un nouveau format qui fait jaser dans le Rhône.

Cette saison, la D1 Arkema inaugure un format particulier. En effet, ce sont désormais des demi-finales qui sont au programme à l'issue du championnat. Une formule qui n'arrange pas vraiment l'OL, large leader du championnat. Mais les Fenottes vont devoir s'y faire, il faudra jouer leur saison sur deux rencontres. D'abord contre Reims puis face au vainqueur du derby parisien entre le PSG et le PFC. L'OL va donc être particulièrement vigilant, surtout qu'une finale de Ligue des champions est aussi à préparer. De quoi faire grincer des dents au sein du club rhodanien. Cependant, pour Jean-Michel Aulas, ce nouveau format reste plus intéressant...

Aulas demande à l'OL de se calmer

🦁 Le dimanche 12 mai au Groupama Stadium, serez-vous là pour aller décrocher une place en finale ?



𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 vers un 17e titre de championnes de France. 👊🔴🔵



Réservez vos places pour notre ½ finale face à Reims ➡️ https://t.co/QaUJxCJ3nj — OL Féminin (@OLfeminin) May 9, 2024

Lors de quelques mots échangés avec Le Progrès, l'ancien président de l'OL a en effet répondu aux critiques de son ancien club. « C’est un inconvénient pour l’OL, mais c’est une motivation pour tous les autres clubs. Aux États-Unis, en NWSL, il existe des playoffs entre les huit premiers du championnat. En France, on ne veut plus qu’il y ait autant d’écart entre les premiers du classement et les autres. Ça ne rime à rien et ça tue le football populaire. Ce seront de bons matchs de préparation pour l’OL. Le budget de l’OL est douze fois supérieur à celui des autres équipes du championnat, excepté le PSG. Si vous avez les moyens d’avoir un budget aussi conséquent, vous avez les moyens d’avoir deux équipes en termes d’effectif. Ceci étant, nous avons changé le dispositif : dès l’année prochaine, les trois premières équipes de la saison régulière seront qualifiées en Coupe d’Europe. En revanche, le titre se jouera lors des playoffs. C’est une décision démocratique. Objectivement, il était nécessaire de changer les choses », a notamment indiqué Jean-Michel Aulas, sous le charme de ce format qu'il espère plus excitant que jamais. A l'OL de ne pas tomber dans le piège.