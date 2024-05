Droits TV ‍: BeIn Ligue 1, la chaîne avec toute la L1 arrive

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A une semaine de la fin du championnat de Ligue 1, Beinsports se prépare au retour de la Ligue 1 sur ses antennes. Et la chaîne sportive qatarie va probablement proposer ce que les amateurs de football attendent.

Rien n'est encore fait officiellement, mais les choses commencent à se préciser concernant l'attribution des droits de la Ligue 1 jusqu'en 2029. Car pendant que Prime Vidéo s'apprête à basculer dans les oubliettes, après avoir rendu un gros service au football français suite à la faillite de Mediapro, Sacha Nokovitch révèle dans le quotidien sportif que l'on s'oriente de plus en plus vers une solution qui verrait Beinsports diffuser toute la Ligue 1 et sûrement toute la Ligue 2, à priori sans même tenter de vendre deux matchs par journée comme cela avait été suggéré.

Ce sont les rumeurs qui circulent actuellement dans les couloirs de la chaîne du groupe BeIn Media Group, dirigée par Nasser Al-Khelaifi. Et pour diffuser 100% de la Ligue 1, Beinsports devrait créer une chaîne entièrement dédiée à notre championnat, laquelle sera diffusée chez les différents partenaires (MyCanal, SFR, Free, Orange...), une chaîne dont le nom de code est BeIn Ligue 1.

Un abonnement supplémentaire pour BeIn Ligue 1

L’IPTV affaiblie, la Liga frappe fort en France https://t.co/JXc3qPmpDo — Foot01.com (@Foot01_com) May 10, 2024

Cependant, si les amateurs de football doivent se réjouir de voir enfin toute la Ligue 1 sur une seule chaîne, il y a tout de même une mauvaise nouvelle. Car la chaîne BeIn Ligue 1 donnera lieu au paiement d'un abonnement supplémentaire et ne sera pas incluse dans le bouquet actuel. Reste qu'à une semaine de la fin de la saison 2023-2024, rien n'est signé et que forcément cela peut légèrement tendre les dirigeants des 18 clubs de Ligue 1, même si officiellement, ils ont confiance en Vincent Labrune pour s'approcher des 900 millions d'euros par saison tant attendus. De son côté, et comme le rapporte L'Equipe, Maxime Saada, le grand patron de Canal+, s'amuse presque de cette sitution inconfortable pour le patron de la Ligue de Football Professionnel : « Après le money-time, Vincent Labrune va inventer le no money time. » Et pan sur la tête.