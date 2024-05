Mbappé et les merguez, Riolo est écoeuré

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de l'annonce de son départ du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a rejoint le Parc des Princes où le Collectif Ultras Paris organisait un barbecue. Une opération de communication qui révulse une large partie des supporters.

Il fait beau actuellement en France, et la saison des barbecues a enfin commencé en France. Mais les Ultras du PSG avaient droit à un invité très spécial pour leur petite soirée amicale organisée, avec l'accord de Nasser Al-Khelaifi, au Parc des Princes. Dans leur virage, les saucisses et les merguez grillaient déjà quand peu après 20 heures, le CUP a vu débarquer le clan Mbappé au complet. Outre Kylian, qui venait d'annonce son départ du Paris Saint-Germain, Ethan et ses parents étaient également de cette petite soirée entre amis. Après de nombreux selfies, et au bout d'une heure, le numéro 7 du PSG est reparti sous les applaudissements. Mais sur les réseaux sociaux, d'autres supporters parisiens étaient déjà en furie contre ce numéro de communication de Kylian Mbappé.

Mbappé at the BBQ farewell party today, with his brother and PSG ultras. pic.twitter.com/H505cAa9As — Noodle Mbappe (@kylianarena) May 10, 2024

Membre du collectif Paris United, Nicolas Puiraveau n'a pas apprécié le goût de ce barbecue : « Je crois qu'on ne verra rien de plus gênant ce soir. On va les laisser finir leurs merguez tranquillement et on parlera du CUP demain, promis. Préparez vos casques et vos gilets pare-balles. » Depuis le match retour de Ligue des champions, face à Dortmund, le Collectif Ultras Paris est dans le collimateur, le tifo avec Luis Enrique, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ayant provoqué un gros malaise chez les supporters parisiens. « Qu’on ne dise plus que Mbappé a quitté le PSG libre sans se soucier que le club puisse percevoir une indemnité ou une compensation. Il a organisé un barbecue au Parc de Princes pour son pot de départ ! Les chips, les merguez, le coca et la bière sont des beaux gestes d’adieux », ironise de son côté John B. Foot. Yacine Hamened, supporter du PSG et auteur du livre Les Hors-Jeu du Football Français est, lui aussi, sidéré par cette séquence : « Nasser Al Khelaifi, il t’a rien donné hein. Bon t’auras droit à ton tifo t’as allumé un fumigène et partagé une merguez

Du coup pisser sur le club, tu as le droit. Bon débarras ». Mais Daniel Riolo a également envoyé un missile sur le Collectif Ultras Paris.

Riolo porte un coup très dur sur les Ultras du PSG

Dans l'After, le journaliste a dit tout le mal qu'il pensait de cette séquence barbecue. « Là on lui organise un barbecue et c’est une grande nouveauté, car ça n’est pas arrivé dans beaucoup de clubs. Le Collectif Ultras Paris est désormais totalement intégré à la gestion du club. Ils viennent à part et sont convoqués par le PSG et par Kylian Mbappé pour organiser une petite réception privée et pour préparer dimanche soir une fête. Parce que si on ne prépare pas cette fête, il y aurait peut-être eu deux ou trois sifflets, car ces derniers temps, beaucoup de supporters étaient fâchés avec l’attitude de Mbappé. Là, c'est la grande réconciliation autour des merguez. Tout est calculé, pesé, je ne suis pas fan de la forme dont lui et son clan communiquent…j’espère que les gens de Netflix qui préparent son documentaire ne ratent pas les merguez et les chipos, ça va faire des scènes très sincères », a ironisé Daniel Riolo après cette soirée assez incroyable.