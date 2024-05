Lyon ‍: Les champions du monde brutalement effacés

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après le sacre de l'Equipe de France en 2018, une grande fresque murale avait vu le jour dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Elle célébrait les trois champions du monde formés à l'OL. Cependant, elle a été mystérieusement effacée.

Nabil Fekir, Corentin Tolisso et Samuel Umtiti. Ces trois joueurs ont fait la fierté de l'OL pendant plusieurs années mais surtout de la France pendant l'été 2018. Ils ont fait partie de l'Equipe de France championne du monde en Russie. Pour leur rendre hommage, le collectif Art'Up avait réalisé une fresque murale à Lyon avec les visages des trois joueurs bien en évidence. Située à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse, l'œuvre comportait l'inscription « fiers d'être Lyonnais ». Néanmoins, il semblerait qu'un habitant de la capitale des Gaules n'appréciait pas le dessin.

"Triste et en colère": la fresque lyonnaise célébrant la victoire de la France au Mondial de foot 2018 a été effacéehttps://t.co/18tsV8G8Pm pic.twitter.com/16vdKZETyj — BFM Lyon (@BFMLyon) May 10, 2024

La fresque des champions lyonnais effacée

En effet, la fresque vient de disparaître brutalement. Une personne ou un groupe de personnes l'a recouvert de blanc et l'a remplacé par un nouveau tag. Pour l'heure, le collectif Art'Up n'a pas d'explications sur cette mystérieuse disparition. Interrogé par BFM Lyon, les auteurs de la fresque se se disent « tristes, déçus et en colère ». En 2021 déjà, la fresque avait subi des dégradations avec des inscriptions « Louis XIV » inscrites en blanc sur le dessin bleu. La fresque avait finalement été totalement restaurée et nettoyée.