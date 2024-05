L'OM nul loin du Vélodrome, la raison fait peur

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dominatrice au Vélodrome, l'OM redevient une équipe de bas de tableau loin de Marseille. Pour les dirigeants du club phocéen, il y a une explication toute trouvée.

S’il y a bien une chose qui a été constante cette saison à l’OM, c’est la capacité de l’équipe phocéenne à être souvent impressionnante au Vélodrome et insignifiante loin de son stade. Sur la scène européenne, on l’a constaté encore une fois jeudi à Bergame, où Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers étaient fantomatiques, alors qu’une semaine avant à Marseille ils avaient secoué l’Atalanta. On se souvient tous aussi de la double confrontation face à Villarreal qui avait failli mal se finir.

Et en championnat, c’est pareil. Au classement de Ligue 1 à domicile, l’Olympique de Marseille est troisième (33 pts) derrière Lille (36 pts) et à égalité avec le Paris Saint-Germain, les trois avec le même nombre de rencontres disputées (16). Mais au classement à l’extérieur, l’OM est à égalité avec Clermont à la dernière place, l’équipe de Jean-Louis Gasset ayant pris 11 points lorsqu’elle n’évolue pas au Vélodrome, là où une équipe comme l’OL en a pris 25 et l’AS Monaco 31. Les dirigeants de Marseille pensent savoir pourquoi il y a un tel décalage.

L'OM a peur de ses supporters, l'explication fatale

En effet, selon Baptiste Chaumier et Anthony Clément, journaliste de L'Equipe, si l'Olympique de Marseille est nettement plus efficace dans son stade...c'est que les joueurs de l'OM ont peur de la réaction de leurs supporters. « Au club, on pense que la peur est le moteur de ce groupe et que c'est la raison qui le pousse à se transcender à domicile, où il craint les réactions virulentes des virages. Dans cet effectif où les leaders sont aussi rares que les joueurs de caractère, Gigot et ses coéquipiers ne sont plus guidés par cette crainte hors du Vélodrome, où ils subissent sans réaction », écrivent nos confrères. Une explication tout de même assez sidérante, car l'effectif de Jean-Louis Gasset est composé de joueurs expérimentés et même très expérimentés, qui savent que porter le maillot de l'OM entraîne des responsabilités, surtout en déplacement où le club de Frank McCourt est très attendu. Si l'Olympique de Marseille veut prétendre à briller en Ligue 1 la saison prochaine, sans même parler d'Europe, il va falloir que cette pression du Vélodrome se transporte en déplacement.