Paulo Fonseca déchire l'accord avec l'OM

Par Claude Dautel

A la veille d'un déplacement à Nantes qui peut permettre à Lille de revenir sur le podium de la Ligue 1, Paulo Fonseca a été interrogé sur son avenir au LOSC...et surtout à l'OM.

Après avoir raté le coche lundi dernier en s'inclinant à domicile contre l'Olympique Lyonnais, Lille se voir offrir une nouvelle chance de passer devant Brest au classement de la Ligue 1, le club breton ayant concédé le nul vendredi contre Reims. Pour cela, il faudra gagner dimanche soir à la Beaujoire, où le FC Nantes voudra s'imposer pour sauver définitivement sa place dans l'élite. Mais, avant ce rendez-vous très important, l'entraîneur du LOSC se doutait que son avenir personnel allait être au coeur des discussions. Car vendredi, un accord a été évoqué dans la presse italienne entre Paulo Fonseca et l'Olympique de Marseille. En fin de contrat avec le club nordiste, le technicien portugais de 51 ans aurait donné son aval à Pablo Longoria pour un engagement de trois ans avec l'OM avec un salaire multiplié par deux et des prérogatives sportives étendues.

Paulo Fonseca fait durer le suspense

Paulo Fonseca entraîneur de l'OM, il a dit oui https://t.co/hy74WyV0I9 — Foot01.com (@Foot01_com) May 10, 2024

Alors que ces affirmations venues d'Italie lui étaient rapportées, Paulo Fonseca a tenu à très vite les balayer d'un revers de la main. « Tout ce qui est sorti vendredi dans la presse italienne et en France n'est pas vrai, je n'ai aucun accord avec un autre club. Je suis totalement concentré sur les deux derniers matches. Et je déciderai après. S’il est possible que je reste à Lille ? Tout est possible en ce moment. Je ne veux me concentrer que sur Nantes et ensuite sur le match contre Nice », a prévenu Paulo Fonseca, même s'il ne fait guère de doute qu'il quittera bien le LOSC cet été, son contrat se terminant sans qu'il ait un accord avec les dirigeants lillois pour le prolonger. Reste à savoir si l'Olympique de Marseille raflera la mise, car l'agent de l'entraîneur portugais doit avoir plus d'une offre sous le coude.