Un entraîneur dégonfle le melon d'Habib Beye

Depuis deux semaines, Habib Beye multiplie les déclarations concernant son désir de vite entraîner en Ligue 1 afin de prouver son niveau. Si certains pensent que ce dernier profite de son statut sur Canal+ pour se vendre, un entraîneur va plus loin.

Consultant vedette de Canal+, notamment sur la Ligue des champions, Habib Beye a officialisé cette semaine son départ du Red Star qu'il a fait remonter en Ligue 2. Pour l'ancien joueur de l'OM, l'heure est désormais venue de passer à autre chose, Beye revendiquant le droit de rêver d'un projet nettement plus ambitieux et dès maintenant en Ligue 1. Si l'hypothèse d'une signature à Remis a été repoussée, Habib Beye multiplie les interviews pour vanter ses qualités et ses ambitions, la Ligue 2 lui semblant déjà trop petite. Répondant dans L'Equipe du Soir aux propos de l'ancien coach du Red Star, Régis Brouard s'est étonné des propos de son confrère.

Brouard étonné des propos de Beye

« Je peux assurer qu'entraîner en ligue 1 ou en ligue 2 est totalement différent qu'entraîner en national »



Régis Brouard sur les ambitions d'Habib Beye.

« Je connais bien Habib, on s’est parlé pour différentes choses. Mais son interview dans L’Equipe m’a un peu gêné. Il y a des choses qui sont un peu exagérées par rapport à l’ampleur de sa réussite aujourd’hui qui reste simplement une montée de National en Ligue 2. Il n’y a pas de problème là-dessus, même s’il a eu trois ans pour le faire avec des moyens incroyables. De dire : « Je suis prêt à aller en Ligue 1 », mais qui est prêt à aller en Ligue 1 ? Il n’entraînera pas Marseille comme il a entraîné le Red Star. Habib j’ai envie de te dire, même si malheureusement, je n’ai pas entraîné en Ligue 1, je peux t’assurer que déjà entre le National et la Ligue 2 c’est totalement différent. Dans l’approche des matchs, l’adversaire, le contexte...On ne peut pas nier qu’il connaisse parfaitement le foot, mais il faut faire un peu attention. J’ai connu ça à une période de ma vie, et j’ai fait cette erreur dans ma communication. Il y a un petit côté excessif dans ses propos », a reconnu celui qui a notamment fait lui aussi remonter le Red Star en Ligue 2, c'était en 2018.