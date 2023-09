Neymar en Arabie saoudite, tout tombe à l’eau

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

A bien des niveaux, les débuts de Neymar en Arabie Saoudite sont compliqués. Le joueur brésilien pense surtout à un retour à Santos dès que son contrat sera terminé.

Arrivé à la surprise générale en provenance du Paris SG alors qu’il avait encore un contrat longue durée avec le club de la capitale, Neymar a rejoint Al-Hilal. A peine arrivé, le Brésilien a fait déchanter les supporters locaux en annonçant son forfait pour plusieurs semaines. Sa reprise aura finalement eu lieu avec… la Seleçao. Depuis, le numéro 10 a enfin joué avec le club de Riyad, sans faire non plus des étincelles incroyables à chacun de ses matchs. Son entente avec Jorge Jesus serait même très fraiche, au point d’entendre que l’entraineur portugais est menacé à la prochaine contre-performance. Une situation qui ne préoccupe pas vraiment Neymar, qui a beaucoup d’autres choses en tête, mais pas forcément son niveau avec Al-Hilal.

Neymar ironise sur Instagram

En effet, le média Globo fait le point sur la situation du « Ney » et les soucis se multiplient. Il va devoir mettre les choses au clair au sujet de sa relation avec sa promise Bruna Biancardi, qui attend un enfant de lui, mais a déjà été trompé une fois, et l’aurait à nouveau été avec une jeune femme de Barcelone, que Neymar a pris le temps de retrouver entre la fin des matchs internationaux et son retour en Arabie saoudite. En plus de cela, la vie à Riyad n’enchante pas plus que cela l’ancien du PSG, qui est payé sur chaque message sur ses réseaux sociaux pour dire du bien du Royaume. Mais il a glissé un petit tacle sur Instagram, notamment sur la qualité de la maison qui lui avait été promise à sa signature. Le tout fait avec une tonne d’ironie, même si le message est passé. « Ma maison n’a pas 25 chambres, ni un garage pour 8 voitures. Je ne suis pas très content, je suis même bouleversé. Mais c’est pas mal quand même », s’est moqué Neymar, qui selon Terra aurait toutefois des petites difficultés d’adaptation à la vie locale. Résultat, selon la presse brésilienne, l’idée d’aller au bout de son contrat pour partir rapidement et rejouer à Santos serait réellement le dernier grand objectif de sa carrière sportive. Mais cela ne pourra avoir lieu qu’en 2025. Pas avant à moins qu’il fasse une croix sur son immense salaire.