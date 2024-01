L'Arabie Saoudite a trop dépensé, le mercato 2024 chamboulé ‍!

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

L’été dernier, l’Arabie Saoudite a été le principal acteur du mercato en injectant des sommes folles pour recruter de grands joueurs européens tels que Sadio Mané, Karim Benzema ou encore Kalidou Koulibaly.

Personne n’y croyait et pourtant, l’Arabie Saoudite a causé du tort à bon nombre de clubs européens lors du mercato l’été dernier. Des joueurs que les clubs européens voulaient garder ont rejoint la Saudi Pro League et les exemples sont nombreux, de Sadio Mané à Karim Benzema en passant par Sergej Milinkovic-Savic ou encore Alexander Mitrovic. L’Arabie Saoudite est une menace, elle est également une solution parfois. Pour des clubs aux effectifs XXL et qui souhaitent dégraisser, la Saudi Pro league est une nouvelle porte de sortie idéale.

Chelsea en a profité pour refourguer Edouard Mendy par exemple. Sans parler du PSG avec Neymar. Mais cet hiver, il ne faudra pas compter sur l’Arabie Saoudite pour récupérer les indésirables des tops clubs européens selon le journaliste Ben Jacobs. Tout en annonçant que Raphaël Varane figurait dans la short-list d’Al Nassr et d’Al-Ittihad, le spécialiste a fait savoir que les investissements financiers seront nettement moins colossaux que l’été dernier durant le mois de janvier.

« L’entourage de Varane n’a pas tenu compte de la possibilité saoudienne l’été dernier, mais il s’agit d’une possibilité très concrète (à l’avenir). Al-Ittihad et Al-Nassr sont intéressés » a publié le journaliste avant de poursuivre au sujet de l’Arabie Saoudite. « De nombreux clubs saoudiens ont atteint leur quota de joueurs étrangers ou ont dépensé leur budget annuel l’été dernier. Il y aura de la place pour quelques signatures en Arabie Saoudite en janvier, mais rien de comparable avec cet été du point de vue des dépenses. De nombreux clubs se focalisent sur le marché local en janvier » a fait savoir Ben Jacobs. Autrement dit, l’Arabie Saoudite ne sera pas le pigeon du mercato hivernal en 2024. Les clubs européens qui rêvent de refourguer leurs indésirables à prix d’or en Saudi Pro League peuvent donc se mettre le doigt dans l’œil. A une ou deux exceptions possibles, ce ne sera pas le cas dans les prochaines semaines.