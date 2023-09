Neymar crée déjà la polémique avec son capitaine

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Pour sa première sous le maillot d’Al-Hilal, Neymar s’est tout de suite mis en évidence. Le milieu offensif, lancé à l’heure de jeu, a contribué au large succès contre Al-Riyadh (6-1) vendredi. Mais le Brésilien se retrouve déjà impliqué dans une polémique malgré lui.

Pendant que le Paris Saint-Germain s’inclinait à domicile contre l’OGC Nice (3-2) vendredi, Neymar réussissait ses débuts en Arabie Saoudite. Le Brésilien, qui revenait suite au rassemblement de sa sélection, a dû attendre la 64e minute pour entrer contre Al-Riyadh. A ce moment de la partie, son équipe avait déjà fait le plus dur et menait 2-0. Mais cela n’a pas empêché le milieu offensif de jouer un rôle dans les quatre buts suivants ! Notamment avec une passe décisive pour son compatriote Malcom.

Débuts presque parfaits pour Neymar

Son entraîneur Jorge Jesus pouvait difficilement espérer mieux pour sa première apparition. « Neymar est l’un des meilleurs au monde et il a montré qu’il était à un autre niveau techniquement, s’est réjoui le Portugais après la rencontre. Je l’ai fait jouer pendant 30 minutes car il faisait partie de l’équipe nationale brésilienne dans la semaine et n’est revenu que la veille du match. » La soirée aurait pu devenir encore plus belle pour l’ancien joueur du Paris Saint-Germain qui a obtenu un penalty.

Le joueur d’Al HILAL qui se fait siffler par les fans car il n’a pas laisser le penalty à Neymar



L’influence est folle pic.twitter.com/OgttyhoZc5 — Rayane (@Zoro_HDR) September 15, 2023

Mais le spécialiste de l’exercice, considéré comme l’un des tout meilleurs, si ce n’est le meilleur dans ce domaine, a laissé le capitaine Salem Al-Dawsari tirer et marquer le cinquième but d’Al-Hilal. De quoi provoquer la colère des supporters locaux, déçus de ne pas voir Neymar tenter le penalty, et qui ont sifflé l’international saoudien pourtant connu en tant que légende de son club et de son pays. Malgré elle, la nouvelle star de la Saudi Pro League s’offre déjà une polémique au détriment de Salem Al-Dawsari, qui ne peut même pas savourer son triplé.